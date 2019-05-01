عروض رمضان 2019 في العثيم مصر من 1 وحتى 15 مايو

عرض جديد من سلسلة أسواق عبد الله العثيم مصر بمناسبة شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م في فروعه المختلفة بمصر للفترة من الأربعاء 1/5/2019 م وحتى يوم الاربعاء 15/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية.

منتجات وسلع رمضان 2019 من العثيم مصر

العرض على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات المختلفة أهمها :

البان ومنتجاتها : حليب / زبادي / زبدة / سمن طبيعي / مجموعة متنوعة من الجبن المختلفة مثل القريش ودبل كريم والعلب والمثلثات و والرومي وجودا وفلمنك والشيدر والريكفوردو الامنتال والموزاريلا وملح خفيف وكوباياتواسطمبولي وكريمي.

كرتونة رمضان : كرتونة الخير بـسعر 59.95 جنية / كرتونة البركة بسعر 79.95 جنية .

ياميش رمضان : جوز هند – بلح – كركدية – قراصيا – بندق – تين جاف – كاجو – لوز – مشمشية – فستق – خروب – زبيب – تمر هندي – قمر الدين.

بقالة جافة : مجموعة من المعلبات المختلفة – البقوليات – العصائر والمشروبات -النكهات والتوابل .

لحوم ودواجن واسماك ومصنعاتها طازجة ومجمدة : لحم طازج مكعبات وكباب حلة وانتركوت ومفروم- بسطرمة – لانشون – رومي – بانيه دجاج – استربس دجاج – رومي مدخن – دجاج مدخن – بسطرمة – فصوص رومي – سجق – فرانكفورتر – برجر – كفتة – كابوريا – سمك فيليه – كالماري – سبيط – جمبري – سي فود.

منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات : جل غسيل – مساحيق غسيل – منظف أطباق – منظف ارضيات – مزيل دهون – منظف زجاج – سائل مطهر – مناديل – ورق تواليت – رول مطبخ – صابون – شامبوهات – حملم كريم – ملمع موبليا – رول قمامة – فويل – فوط صحية – حفاضات أطفال – بلسم – فرش اسنان – – معجون اسنان – غسول فم .

أدوات ومستلزمات منزلية : فلاتر مياه – ولاعة – اطقم استكانة – طقم مج – طقم بولة – طقم ستارة – طقم دواسة – طقم مشاية – طقم دواجن – صينية فرن – كسرولة بالغطاء – طاجن فرن – حجارة .

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