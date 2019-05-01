 التخطي إلى المحتوى

عروض رمضان 2019 في العثيم مصر من 1 وحتى 15 مايو

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض جديد من سلسلة أسواق عبد الله العثيم مصر بمناسبة شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م في فروعه المختلفة بمصر للفترة من الأربعاء 1/5/2019 م وحتى يوم الاربعاء 15/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية.

منتجات وسلع رمضان 2019 من العثيم مصر

العرض على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات المختلفة أهمها :

  • البان ومنتجاتها : حليب / زبادي / زبدة / سمن طبيعي /  مجموعة متنوعة من الجبن المختلفة مثل القريش ودبل كريم والعلب والمثلثات و والرومي وجودا وفلمنك والشيدر والريكفوردو الامنتال والموزاريلا وملح خفيف وكوباياتواسطمبولي وكريمي.
  • كرتونة رمضان : كرتونة الخير بـسعر 59.95 جنية / كرتونة البركة بسعر 79.95 جنية .
  • ياميش رمضان : جوز هند – بلح – كركدية – قراصيا – بندق – تين جاف – كاجو – لوز – مشمشية – فستق – خروب – زبيب – تمر هندي – قمر الدين.
  • بقالة جافة : مجموعة من المعلبات المختلفة – البقوليات – العصائر والمشروبات  -النكهات والتوابل .
  • لحوم ودواجن واسماك ومصنعاتها طازجة ومجمدة : لحم طازج مكعبات وكباب حلة وانتركوت ومفروم- بسطرمة – لانشون – رومي – بانيه دجاج – استربس دجاج – رومي مدخن – دجاج مدخن – بسطرمة – فصوص رومي – سجق – فرانكفورتر – برجر – كفتة – كابوريا – سمك فيليه – كالماري – سبيط – جمبري – سي فود.
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات : جل غسيل – مساحيق غسيل – منظف أطباق – منظف ارضيات – مزيل دهون – منظف زجاج – سائل مطهر – مناديل – ورق تواليت – رول مطبخ – صابون – شامبوهات – حملم كريم – ملمع موبليا – رول قمامة – فويل – فوط صحية – حفاضات أطفال – بلسم – فرش اسنان – – معجون اسنان – غسول فم .
  • أدوات ومستلزمات منزلية : فلاتر مياه – ولاعة – اطقم استكانة – طقم مج – طقم بولة – طقم ستارة – طقم دواسة – طقم مشاية – طقم دواجن – صينية فرن – كسرولة بالغطاء – طاجن فرن – حجارة .

← إقرأ أيضاً:


سوف يهمك:

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.