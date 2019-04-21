عروض رنين لشهر رمضان 2019 هو ما يبحث عنه الكثير من الناس، خاصة المقبلين على الزواج، حيث دائما ما تقدم شركة رنين عروض مميزة للغاية، وتقدم شركة رنين عروض شهر أبريل في جميع فروعها على مستوى الجمهورية، ويمكنك معرفة جميع فروع رنين، من خلال الاتصال على رقم الهاتف الخاص بشركة رنين، الذي سنذكره لكم لاحقا في هذا الموضوع.

وتفتح رنين فروعها أمام الزائرين، من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة الثانية عشر صباحا، ولكن تختلف مواعيد فرع نوبار قليلا، حيث يبدأ من الساعة السابعة صباحا ويوم الجمعة يبدأ من الساعة 10 صباحا، وتقدم شركة رنين عروض مختلفة خاصة بعدد أيام معين، ومنها عروض ال 99 جنيه، وعروض 15جنيه، وتقدم هذه العروض لأيام معينة فقط قد تكون يوم أو يومين أو أكثر، لذلك عليك متابعة تحديثات صفحة رنين على الفيس بوك لحظة بلحظة، لتجد الكثير والكثير من العروض المختلفة.

عروض رنين لشهر رمضان 2019

تقدم شركة رنين عروض مختلفة خاصة بالأجهزة الكهربائية، وعروض خاصة بالأدوات المنزلية، وعروض أخرى لكل ما يلزم العروسين، لذلك تعد شركة رنين الملجأ الأول للمقبلين على الزواج، وذلك لتوفير المال، وامتلاك أجهزة وأدوات كهربائية مميزة، مقابل سعر زهيد أو غالبا ما يكون أقل بكثير من الخارج، وفي حالة رغبتك السؤال، عن أي عروض أو عن أماكن الفروع الأقرب لك، يمكنك الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بشركة رنين، ورقم خدمة العملاء هو 16113.

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