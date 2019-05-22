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عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث
عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو

بمناسبة عيد الفطر المبارك 1440 هـ / 2019 م أعلن سوبر ماركت وهايبر ماركت سبينيس عن عرض جديد للفترة من الاربعاء 22/5/2019 م وحتى يوم الثلاثاء 11/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات.

منتجات عرض سبينيس عيد رمضان 2019

  • أغذية : صلصلة – دقيق – زيت – لحم موزة – مكعبات بقري بالدسم – وراك فراخ متبلة – كفتة ضاني – رنجة – شيش طاووق متبل – جمبري بالقشر وسط – بوري وسط – جبنة موتزاريلا – جبنة انواع – جبنة فيتا واسطنبولي وبراميلي وجودة وفلمنك – زبدة خليط – لانشون – بصل – بسطرمة – صدور رومي مدخنة – كنتالوب – خوخ – كيوي – كحك العيد سادة ومكسرات وعجوة ومنين – بيتي فور مشكل – بسكويت برتقال او جوز هند او شيكولاتة – كعب الغزال – منين سادة –  برجر – بانيه – دجاج مجمد – ملوخية مجمدة – حليب – بطاطس – زبدة خليط – زبادي – سكر – دقيق – ارز – زيت – سمن – مكرونة – حليب – مشروبات وعصائر – شيكولاتة وبسكويت وشيبس – علب كعك وبسكويت العبد.
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  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : شاور جل – كريم شعر – مزيل عرق – لوشن حماية من الشمس – مزيل شعر – حفاضات اطفال – مناديل .
  • العاب اطفال .
  • ملابس و مفروشات : مراتب – خداديات – اطقم ملايات – فوط – دواسات – اطقم اطفالي – اطقم اولادي وبناتي – حريمي – رجالي – احذية – شنط .
  • أدوات وأجهزة منزلية : اطقم أدوات نظافة – مكانس – جزامة – طقم راتان – ثلاجات – غسالات – مراوح – بوتجازات – تكييفات

عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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