عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو

بمناسبة عيد الفطر المبارك 1440 هـ / 2019 م أعلن سوبر ماركت وهايبر ماركت سبينيس عن عرض جديد للفترة من الاربعاء 22/5/2019 م وحتى يوم الثلاثاء 11/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات.

منتجات عرض سبينيس عيد رمضان 2019