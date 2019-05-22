عروض سبينيس Spinneys ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 11 يونيو

بمناسبة عيد الفطر المبارك 1440 هـ / 2019 م أعلن سوبر ماركت وهايبر ماركت سبينيس عن عرض جديد للفترة من الاربعاء 22/5/2019 م وحتى يوم الثلاثاء 11/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات.
منتجات عرض سبينيس عيد رمضان 2019
- أغذية : صلصلة – دقيق – زيت – لحم موزة – مكعبات بقري بالدسم – وراك فراخ متبلة – كفتة ضاني – رنجة – شيش طاووق متبل – جمبري بالقشر وسط – بوري وسط – جبنة موتزاريلا – جبنة انواع – جبنة فيتا واسطنبولي وبراميلي وجودة وفلمنك – زبدة خليط – لانشون – بصل – بسطرمة – صدور رومي مدخنة – كنتالوب – خوخ – كيوي – كحك العيد سادة ومكسرات وعجوة ومنين – بيتي فور مشكل – بسكويت برتقال او جوز هند او شيكولاتة – كعب الغزال – منين سادة – برجر – بانيه – دجاج مجمد – ملوخية مجمدة – حليب – بطاطس – زبدة خليط – زبادي – سكر – دقيق – ارز – زيت – سمن – مكرونة – حليب – مشروبات وعصائر – شيكولاتة وبسكويت وشيبس – علب كعك وبسكويت العبد.
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- منتجات عناية شخصية ومنزلية : شاور جل – كريم شعر – مزيل عرق – لوشن حماية من الشمس – مزيل شعر – حفاضات اطفال – مناديل .
- العاب اطفال .
- ملابس و مفروشات : مراتب – خداديات – اطقم ملايات – فوط – دواسات – اطقم اطفالي – اطقم اولادي وبناتي – حريمي – رجالي – احذية – شنط .
- أدوات وأجهزة منزلية : اطقم أدوات نظافة – مكانس – جزامة – طقم راتان – ثلاجات – غسالات – مراوح – بوتجازات – تكييفات
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