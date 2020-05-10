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عروض سبينيس Spinneys مصر من 10 وحتى 27 مايو 2020 ( مجلة عيد الفطر )

بواسطة محمد عبد الرازق

أصدرت سلسلة سبينيس مصر مجلة عروضها الجديدة الخاصة بعيد الفطر المبارك للفترة من الأحد 10-5-2020 م وحتى يوم الاربعاء 27-5-2020 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع والمنتجات.

  • منتجات سبينيس الخاصة : أغذية – منتجات عناية شهصية ومنزلية ومنظفات – أدوات منزلية ومفروشات – ملابس .
  • مخبوزات العيد : كعك – بسكويت – بيتي فور – كعك الغزال – منين – منتجات حلواني العبد – منتجات حلواني كلاسيك – منتجات بسكو مصر  – منتجات حلواني ايتوال.
  • أغذية طازجة : أجبان – فاكهة – خضروات – لحوم – دواجن – منتجات بحرية.
  • مطهيات : لانشون – بسطرمة – لحوم ودواجن مدخنة .
  • مجمدات غذائية : برجر -بانيه – دجاج – ملوخية – بطاطس نصف مقلية.
  • البان ومنتجاتها : حليب كامل او نصف أو خالي الدسم – اجبان متنوعة – زبادي- كريمة خفق أو طهي .
  • منتجات بقالة جافة : مجموعة متنوعة من المعلبات والبقوليات والعصائر والمشروبات والشيبس والحلويات .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات .
  • أجهزة كهربائية : شاشات – بوتجازات – غسالة اطباق – ثلاجة – محضر طعام – مبرد مياه – ميكروويف – غلاية – مراوح – ماكينة ازالة الشعر – فرن .
  • أدوات منزلية والعاب البحر والمفروشات والملابس .

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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