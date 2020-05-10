عروض سبينيس Spinneys مصر من 10 وحتى 27 مايو 2020 ( مجلة عيد الفطر )

أصدرت سلسلة سبينيس مصر مجلة عروضها الجديدة الخاصة بعيد الفطر المبارك للفترة من الأحد 10-5-2020 م وحتى يوم الاربعاء 27-5-2020 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع والمنتجات.

منتجات سبينيس الخاصة : أغذية – منتجات عناية شهصية ومنزلية ومنظفات – أدوات منزلية ومفروشات – ملابس .

مخبوزات العيد : كعك – بسكويت – بيتي فور – كعك الغزال – منين – منتجات حلواني العبد – منتجات حلواني كلاسيك – منتجات بسكو مصر – منتجات حلواني ايتوال.

أغذية طازجة : أجبان – فاكهة – خضروات – لحوم – دواجن – منتجات بحرية.

مطهيات : لانشون – بسطرمة – لحوم ودواجن مدخنة .

مجمدات غذائية : برجر -بانيه – دجاج – ملوخية – بطاطس نصف مقلية.

البان ومنتجاتها : حليب كامل او نصف أو خالي الدسم – اجبان متنوعة – زبادي- كريمة خفق أو طهي .

منتجات بقالة جافة : مجموعة متنوعة من المعلبات والبقوليات والعصائر والمشروبات والشيبس والحلويات .

منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات .

أجهزة كهربائية : شاشات – بوتجازات – غسالة اطباق – ثلاجة – محضر طعام – مبرد مياه – ميكروويف – غلاية – مراوح – ماكينة ازالة الشعر – فرن .

أدوات منزلية والعاب البحر والمفروشات والملابس .