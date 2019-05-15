عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019

عرض اسبوعي جديد من سلسلة سبينيس مصر احتفالاً بشهر رمضان المبارك 1440 هـ , وذلك للفترة من الاربعاء 15/5/2019 م وحتى يوم الثلاثاء 21/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية , على مجموعة من المنتجات والسلع المختلفة من أغذية وادوات منزلية وكهربائية .

منتدات وسلع عرض سبينيس 15-21 مايو 2019