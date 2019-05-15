عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019

عرض اسبوعي جديد من سلسلة سبينيس مصر احتفالاً بشهر رمضان المبارك 1440 هـ , وذلك للفترة من الاربعاء 15/5/2019 م وحتى يوم الثلاثاء 21/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية , على مجموعة من المنتجات والسلع المختلفة من أغذية وادوات منزلية وكهربائية .
منتدات وسلع عرض سبينيس 15-21 مايو 2019
- أغذية : سجق بقري بالدسم – كتف بقري شرائح – نكتارين محلى – جمبري بالقشر وسط – شيش طاووق متبل – جبنة قريش – طبق بسبوسة وكنافة – فريكو جبنة جودة سادة – فريكو جبنة ايدام – فارم تشيز جبنة موتزاريلا مبشورة – دومتي جبنة ملح خفيف – حلوى شرقية مشكلة – شيخون مخلل بوليفى مشكل – لبنيتا زبادي كامل الدسم 105 جرام – لاكتيل حليب كامل الدسم – مونتانا بامية ممتازة أو بسلة بالجزر – فريجو لحم مفروم – اليسر ارز 1 كيلو – سبينيس أرز طويل الحبة 1 كيلو – سبينيس أرز طويل الحبة 5 كيلو – كيرى لبنه كريمي 350 جرام – بريزيدن جبنة فيتا أو اسطنبولي أو براميلي 500 جرام – شهد زيت عباد شمس 900 ملي – شهد زيت ذرة 900 ملى – سبينيس سكر 1 كيلو – اليسر دقيق 1 كيلو – السنبلة أرز مصري ممتاز 5 كيلو – فودي فول مدمس سادة 400 جرام – ناردينو صلصة طماطم 280 جرام – ريجينا مكرونة أنواع مختلفة 400 جرام – رانسي مكرونة أنواع مختلفة – طعمة عصير نكتار مانجو 1 لتر – ليبتون شاي 75 فتلة ( كوباية شاي هدية ) – نستله نسكافيه جولد 50 جرام – سبينيس كمبوت أناناس شرائح 820 جرام – يامي بطاطس شيبس أنواع مختلفة – جالكسي شوكولاتة وشيكوتة تويكس – بسكة مصر داتو كينج بسكويت تمر 4 قطع – بلندى هيريل مشروب أنواع مختلفة 1 لتر – تفاح اصفر مستورد.
- منتجات عناية شخصية ومنزلية : نينكس مناديل ورق 550 قطعة – فيبا سائل منظف أطباق ليمون 730 جرام – كلوريل مبيض – تايد مسحوق غسيل اتوماتيك – فاكس صابون – هيريال إسنسز شامبو أنواع مختلفة 700 مللي – ديما رول المونيوم فويل 40*12 سم.
- أدوات منزلية أجهزة كهربائية : تروفال طقم مقلاة 24 و 28 سم – نوفال طقم أدوات طهي 10 قطع – مليون زجاجة مياه ألوان 500 مللي – جندول طقم توزيع 5 قطع – تروفال طقم صينية بيتزا 26 و 30 سم – كينوود خلاط 500 وات ومطحنة – كينوود شواية 1700 وات – سينبو قطاعة خضروات 1.5 لتر – سينبو خلاط يدوي + كبة 400 وات – كينوود كيتشين ماشين 900 وات .
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