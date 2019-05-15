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عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض اسبوعي جديد من سلسلة سبينيس مصر احتفالاً بشهر رمضان المبارك 1440 هـ , وذلك للفترة من الاربعاء 15/5/2019 م وحتى يوم الثلاثاء 21/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية , على مجموعة من المنتجات والسلع المختلفة من أغذية وادوات منزلية وكهربائية .

منتدات وسلع عرض سبينيس 15-21 مايو 2019

  • أغذية : سجق بقري بالدسم – كتف بقري شرائح – نكتارين محلى – جمبري بالقشر وسط – شيش طاووق متبل – جبنة قريش – طبق بسبوسة وكنافة – فريكو جبنة جودة سادة – فريكو جبنة ايدام – فارم تشيز جبنة موتزاريلا مبشورة – دومتي جبنة ملح خفيف – حلوى شرقية مشكلة – شيخون مخلل بوليفى مشكل – لبنيتا زبادي كامل الدسم 105 جرام – لاكتيل حليب كامل الدسم – مونتانا بامية ممتازة أو بسلة بالجزر – فريجو لحم مفروم – اليسر ارز 1 كيلو – سبينيس أرز طويل الحبة 1 كيلو – سبينيس أرز طويل الحبة 5 كيلو – كيرى لبنه كريمي 350 جرام – بريزيدن جبنة فيتا أو اسطنبولي أو براميلي 500 جرام – شهد زيت عباد شمس 900 ملي – شهد زيت ذرة 900 ملى – سبينيس سكر 1 كيلو – اليسر دقيق 1 كيلو – السنبلة أرز مصري ممتاز 5 كيلو – فودي فول مدمس سادة 400 جرام – ناردينو صلصة طماطم 280 جرام – ريجينا مكرونة أنواع مختلفة 400 جرام – رانسي مكرونة أنواع مختلفة – طعمة عصير نكتار مانجو 1 لتر – ليبتون شاي 75 فتلة ( كوباية شاي هدية ) – نستله نسكافيه جولد 50 جرام – سبينيس كمبوت أناناس شرائح 820 جرام – يامي بطاطس شيبس أنواع مختلفة – جالكسي شوكولاتة وشيكوتة تويكس – بسكة مصر داتو كينج بسكويت تمر 4 قطع – بلندى هيريل مشروب أنواع مختلفة 1 لتر – تفاح اصفر مستورد.
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : نينكس مناديل ورق 550 قطعة – فيبا سائل منظف أطباق ليمون 730 جرام – كلوريل مبيض – تايد مسحوق غسيل اتوماتيك – فاكس صابون – هيريال إسنسز شامبو أنواع مختلفة 700 مللي – ديما رول المونيوم فويل 40*12 سم.
  • أدوات منزلية أجهزة كهربائية : تروفال طقم مقلاة 24 و 28 سم – نوفال طقم أدوات طهي 10 قطع – مليون زجاجة مياه ألوان 500 مللي – جندول طقم توزيع 5 قطع – تروفال طقم صينية بيتزا 26 و 30 سم – كينوود خلاط 500 وات ومطحنة – كينوود شواية 1700 وات – سينبو قطاعة خضروات 1.5 لتر – سينبو خلاط يدوي + كبة 400 وات – كينوود كيتشين ماشين 900 وات .

عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019

عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019

عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019

عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019 عروض سبينيس Spinneys مصر من 15 وحتى 21 مايو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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