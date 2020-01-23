عروض سبينيس Spinneys مصر من 23 يناير وحتى 5 قبراير 2020
عرض جديد من سلسلة سبينيس مصر للفنرة من الخميس 23-1-2020 م وحتى يوم الاربعاء 5-2-2020 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات في كل فروع سبينيس
مجلة عروض سبينيس
مجلة العروض الجديد تحت اسم ” عروض خاصة لطفك .. وعروض تانية كتير “.
- منتجات سبينيس : مسحوق غسيل اتوماتيك – زيت خليط طهي – ارز – مسحوق غسيل عاي – سكر – سائل غسيل ايدي – رقائق ذرة سادة – مايونيز – كاتشب عادي او حار .
- منتجات العناية بالطفل : حفاضات ( بامبرز – فاين بيبي – بيبي جوي – مولفكس – بيبم ) – شامبو – شاور جل – مناديل مبللة – بلسم – حليب اطفال – سيريلاك.
- العاب اطفال : عروسة – عربية شحن – مرجيحة – مشاية – مفع – جيت سكي – ملاخي سرير – مسدس بابلز – بانيو – زحليقة – اسورة حماية – شنطة بيبي – كرسي اطفال .
- مفروشات وملابس : لحاف – مرتبة سرير – خدادية – سويت شيرت – بنطلونات .
- منظفات ومنتجات عناية شخصية : كلور – جل غسيل – مسحوق غسيل – مناديل – منظف متعدد الاغراض – سائل مطهر – مسحوق غسالات – منظف اطباق – شامبو – فوط نسائية – ماكينات حلاقة – فرشاة اسنان – معجون اسنان – ملمع اثاث – سائل تواليت – سبراي طارد ناموس – مزيل عرق – كريم بشرة .
- منتجات غذائية : ارز – زيت – سكر – مكرونة – نودلز – عدس – كاتشب – قهوة – رقائق ذرة – مشروم – اعشاب – شاي – طحينة – بسكويت – شيكولاتة – ويفر – بيبسي – شيبس – مياه – دجاج – البان – اجبان – بيض – لحوم – منتجات بحرية مخلل – مطهيات – فاكهة – خضروات – مخبوزات – حلويات.