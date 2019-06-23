عروض عالم ماركت ( الزقازيق ) من 23 يونيو وحتى 10 يوليو 2019

عروض الصيف الساخنة مع عالم ماركت في الفترة من الاحد 23-6-2019 م وحتى يوم الاربعاء 10-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات , أهمها المنتجات الاتية :

أغذية : شيكولاتة -مياه – شاي – بطاطس شيبس – بسكويت شوفان – عصير – جبنة مثلثات – جبن كوبيات – بطاطس بوم فريت – فراخ بانيه – فراخ ستربس – عيش كريب – جمبري بقشره – مياه غازية – لانشون – صدور دجاج مدخن – جبنة فلامنك – جبنة شيدر – حلاوة طحنية – مخلل – زيتون – جبنة علب – حليب – زبدة – جبن موزاريلا – برجر – لحم مفروم – كفتة – ناجيتس – هوت دوج – سمان – حمام – جمبري – فريش شوربة سي فود – جبنة رومي – جبنة اسطنبولي – ارز – كورن فيلكس – زيت – بقسماط – مشروب شيكولاتة – سمن – كاتشب – صلصة – خلطة كفتة – طحينة – تونة – نسكافيه .

منتجات عناية شخصية ومنزلية : سبراي رجالي وحريمي – منعم ملابس – مسحوق غسيل – فوط صحية نسائية – شامبو – سائل منظف اواني – ماكينات حلاقة – جيل غسيل – كلور – فلاش – رول اون – مناديل – صابون – سلك مواعين – فرشاة شعر – مفرش سرة .

فروع عالم ماركت