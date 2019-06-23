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عروض عالم ماركت ( الزقازيق ) من 23 يونيو وحتى 10 يوليو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض عالم ماركت ( الزقازيق ) من 23 يونيو وحتى 10 يوليو 2019

عروض الصيف الساخنة مع عالم ماركت في الفترة من الاحد 23-6-2019 م وحتى يوم الاربعاء 10-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات , أهمها المنتجات الاتية :

  • أغذية : شيكولاتة -مياه – شاي – بطاطس شيبس – بسكويت شوفان – عصير – جبنة مثلثات – جبن كوبيات – بطاطس بوم فريت – فراخ بانيه – فراخ ستربس – عيش كريب – جمبري بقشره – مياه غازية – لانشون – صدور دجاج مدخن – جبنة فلامنك – جبنة شيدر – حلاوة طحنية – مخلل – زيتون – جبنة علب – حليب – زبدة – جبن موزاريلا – برجر – لحم مفروم – كفتة – ناجيتس – هوت دوج – سمان – حمام – جمبري – فريش شوربة سي فود – جبنة رومي – جبنة اسطنبولي – ارز – كورن فيلكس – زيت – بقسماط – مشروب شيكولاتة – سمن – كاتشب – صلصة – خلطة كفتة – طحينة – تونة – نسكافيه .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : سبراي رجالي وحريمي – منعم ملابس – مسحوق غسيل – فوط صحية نسائية – شامبو – سائل منظف اواني – ماكينات حلاقة – جيل غسيل – كلور – فلاش – رول اون – مناديل – صابون – سلك مواعين – فرشاة شعر – مفرش سرة .

فروع عالم ماركت

  • فرع الجلاء : الزقازيق – شارع الجلاء – أمام عمر أفندي .
  • فرع الغشام : الزقازيق – موقف المنصورة – شارع الغشام – برج داوود .
  • فرع ابو كبير : شارع مصطفى كامل – برج شاهين – أمام محطة القطار .

عروض عالم ماركت ( الزقازيق ) من 23 يونيو وحتى 10 يوليو 2019 عروض عالم ماركت ( الزقازيق ) من 23 يونيو وحتى 10 يوليو 2019 عروض عالم ماركت ( الزقازيق ) من 23 يونيو وحتى 10 يوليو 2019 عروض عالم ماركت ( الزقازيق ) من 23 يونيو وحتى 10 يوليو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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