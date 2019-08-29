عروض عيد ميلاد بنده مصر حتى 11 سبتمبر 2019

بمناسبة مرور 4 سنوات على تواجد بنده ماركت في مصر تقدم مجلة عروضها الخاصة الجديدة بهذه المناسبة بدءاً من اليوم الخميس 29-8-2019 م وحتى يوم الاحد 11-9-2019 م أو حتى نفاذ الكمية , حيث تخفيضات ومسابقة تشمل سحب على عدة جوائز .
4 فروع في 4 سنين , اشترى بقيمة 1000 جنية وأدخل السحب على :
- ثلاجة فريش 14 قدم .
- غسالة فريش 8 كيلو .
- بوتاجاز فريش 80*60 سم .
- شاشة يونيون اير 32 بوصة .
أو اشترى بقيمة 2000 جنيه وادخل السحب على المجموعة كاملة.
منتجات وسلع عرض عيد ميلاد بنده الرابع
- منتنجات غذائية : مجموعة متنوعة من المعلبات والمشروبات والعصائر والشيكولاتة والشيبس والحلويات ومنتجات الالبان المختلفة من أجبان انواع مختلفة والزبدة والزبادي والمجمدات الغذائية والبقوليات والمكسرات والمطهيات.
- منتجات عناية شخصية ومنزلية : حفاضات اطفال – فوط صحية نسائية – مناديل – مساحيق غسيل – صابون – صابون سائل – شامبو وبلسم وزيت للطفال معطر جو – منظف تواليت معطر حمام – سائل ملمع – مبيدات حشرية – سائل استحمام ماكينات حلاقة – فرشاة اسنان – مزيلات عرق – سوائل مطهرة – مزيل بقع .
- تخفيضات هائلة على جميع الملابس تصل الى 70 % في فرعي مدينة نصر والعبور.
- أدوات منزلية : فلاتر مياه – مقلايات – صواني – اكياس ثلاجة .
- أجهزة كهربائية : ساندوتش ميكر – كوفي ميكر – ميكروويف – محضر طعام – مكواة بخار – مكواة – مكنسة – شاشات – ثلاجات – بوتاجازات – غسالات ملابس – مبرد مياه غلاية – صانعة قهوة .
- مستلزمات مدرسة : شنط مدرسية – حافظة طعام – لانش بوكس – زجاجة مياه.
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