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عروض عيد ميلاد بنده مصر حتى 11 سبتمبر 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض عيد ميلاد بنده مصر حتى 11 سبتمبر 2019

بمناسبة مرور 4 سنوات على تواجد بنده ماركت في مصر تقدم مجلة عروضها الخاصة الجديدة بهذه المناسبة بدءاً من اليوم الخميس 29-8-2019 م وحتى يوم الاحد 11-9-2019 م أو حتى نفاذ الكمية , حيث تخفيضات ومسابقة تشمل سحب على عدة جوائز .

4 فروع في 4 سنين , اشترى بقيمة 1000 جنية وأدخل السحب على :

  • ثلاجة فريش 14 قدم .
  • غسالة فريش 8 كيلو .
  • بوتاجاز فريش 80*60 سم .
  • شاشة يونيون اير 32 بوصة .

أو اشترى بقيمة 2000 جنيه وادخل السحب على المجموعة كاملة.

منتجات وسلع عرض عيد ميلاد بنده الرابع

  • منتنجات غذائية : مجموعة متنوعة من المعلبات والمشروبات والعصائر والشيكولاتة والشيبس والحلويات ومنتجات الالبان المختلفة من أجبان انواع مختلفة والزبدة والزبادي والمجمدات الغذائية والبقوليات والمكسرات والمطهيات.
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : حفاضات اطفال – فوط صحية نسائية – مناديل – مساحيق غسيل – صابون – صابون سائل – شامبو وبلسم وزيت للطفال معطر جو – منظف تواليت معطر حمام – سائل ملمع – مبيدات حشرية – سائل استحمام ماكينات حلاقة – فرشاة اسنان – مزيلات عرق – سوائل مطهرة – مزيل بقع .
  • تخفيضات هائلة على جميع الملابس تصل الى 70 % في فرعي مدينة نصر والعبور.
  • أدوات منزلية : فلاتر مياه – مقلايات – صواني – اكياس ثلاجة .
  • أجهزة كهربائية : ساندوتش ميكر – كوفي ميكر – ميكروويف – محضر طعام – مكواة بخار – مكواة – مكنسة – شاشات – ثلاجات – بوتاجازات – غسالات ملابس – مبرد مياه غلاية – صانعة قهوة  .
  • مستلزمات مدرسة : شنط مدرسية – حافظة طعام – لانش بوكس – زجاجة مياه.

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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