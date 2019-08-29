عروض عيد ميلاد بنده مصر حتى 11 سبتمبر 2019

بمناسبة مرور 4 سنوات على تواجد بنده ماركت في مصر تقدم مجلة عروضها الخاصة الجديدة بهذه المناسبة بدءاً من اليوم الخميس 29-8-2019 م وحتى يوم الاحد 11-9-2019 م أو حتى نفاذ الكمية , حيث تخفيضات ومسابقة تشمل سحب على عدة جوائز .

4 فروع في 4 سنين , اشترى بقيمة 1000 جنية وأدخل السحب على :

ثلاجة فريش 14 قدم .

غسالة فريش 8 كيلو .

بوتاجاز فريش 80*60 سم .

شاشة يونيون اير 32 بوصة .

أو اشترى بقيمة 2000 جنيه وادخل السحب على المجموعة كاملة.

منتجات وسلع عرض عيد ميلاد بنده الرابع