عروض فتح الله جملة ماركت من 23 وحتى 29 فبراير 2020

عرض جديد من سلسلة اسواق فتح الله بدءاً من الخميس 13-2-2020 م وحتى يوم السبت 29-2-2020 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات.

مجلة عروض فتح الله 23-29 فبراير 2020

تحت شعار وفر العمل واشتري بالجملة