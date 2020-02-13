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عروض فتح الله جملة ماركت من 23 وحتى 29 فبراير 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

عرض جديد من سلسلة اسواق فتح الله بدءاً من الخميس 13-2-2020 م وحتى يوم السبت 29-2-2020 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات.

مجلة عروض فتح الله 23-29 فبراير 2020

تحت شعار وفر العمل واشتري بالجملة

  • لحوم : كبدة مستوردة شرائح – كبدة مستوردة اسكندراني –  لحم مفروم مستورد  – لحم مكعبات مستوردة – كتف بتلو مستورد بالعظم  – لحمة بلدي مكعبات – لحمة مفرومة بلدي – سجق بلدي – وراك فريش.
  • منتجات بقالة : زيت – سمن نباتي وطبيعي  – مكرونة – ارز – شاي – كيك – اندومي – كورن فليكس – سمك باسا – جبنة ( مثلثلت – تتراباك – أكواب – ملح خفيف – كيري ) – حلاة طحنية – مربى – كريمة شيكولاتة – شوفان – فول – صلصلة – مايونيز – كاتشب – تون – سردين – البان – عصائر – شاي – اعشاب – بسكويت ويفر وسادة – شيكولاتة – سحلب.
  • فاكهة وخضروات : تفاح أحمر ايطالي – تفاح اصفر بولندي – تفاح سكري بولندي – فلفل الوان اصفر وأحمر – فلفل حلو رومي.
  • مطهيات : لانشون بسطرمة – بسطرمة بالثوم – لانشون بقري ساد وزيتون .
  • مجمدات غذائية : ملوخية – ناجيتس – بيف برجر – بانيه – كفتة متبلة – بامية .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : كلور – مناديل – جيل حلاقة – كريم – حمام كريم – شامبو – رول اون – حفاضات – مساحيق غسيل – جل غسيل – سائل اطباق – منعم ملابس مطهر تواليت – معطر جو – ملمع موبليا – صابون – فويل فوط نسائية – ماكينات حلاقة – مزيل بقع – زيت شطف – معجون اسنان .
  • أدوات منزلية : اطقم مجات – سبورة تعليمي – زمزمية – بطانية – لحاف .
  • أجهزة كهربائية : دفاية زيت – ثلاجة – غسالة – بوتجاز.


محمد عبد الرازق

    مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
    خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
    اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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