عروض فتح الله جملة ماركت من 23 وحتى 29 فبراير 2020

عرض جديد من سلسلة اسواق فتح الله بدءاً من الخميس 13-2-2020 م وحتى يوم السبت 29-2-2020 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات.
مجلة عروض فتح الله 23-29 فبراير 2020
تحت شعار وفر العمل واشتري بالجملة
- لحوم : كبدة مستوردة شرائح – كبدة مستوردة اسكندراني – لحم مفروم مستورد – لحم مكعبات مستوردة – كتف بتلو مستورد بالعظم – لحمة بلدي مكعبات – لحمة مفرومة بلدي – سجق بلدي – وراك فريش.
- منتجات بقالة : زيت – سمن نباتي وطبيعي – مكرونة – ارز – شاي – كيك – اندومي – كورن فليكس – سمك باسا – جبنة ( مثلثلت – تتراباك – أكواب – ملح خفيف – كيري ) – حلاة طحنية – مربى – كريمة شيكولاتة – شوفان – فول – صلصلة – مايونيز – كاتشب – تون – سردين – البان – عصائر – شاي – اعشاب – بسكويت ويفر وسادة – شيكولاتة – سحلب.
- فاكهة وخضروات : تفاح أحمر ايطالي – تفاح اصفر بولندي – تفاح سكري بولندي – فلفل الوان اصفر وأحمر – فلفل حلو رومي.
- مطهيات : لانشون بسطرمة – بسطرمة بالثوم – لانشون بقري ساد وزيتون .
- مجمدات غذائية : ملوخية – ناجيتس – بيف برجر – بانيه – كفتة متبلة – بامية .
- منتجات عناية شخصية ومنزلية : كلور – مناديل – جيل حلاقة – كريم – حمام كريم – شامبو – رول اون – حفاضات – مساحيق غسيل – جل غسيل – سائل اطباق – منعم ملابس مطهر تواليت – معطر جو – ملمع موبليا – صابون – فويل فوط نسائية – ماكينات حلاقة – مزيل بقع – زيت شطف – معجون اسنان .
- أدوات منزلية : اطقم مجات – سبورة تعليمي – زمزمية – بطانية – لحاف .
- أجهزة كهربائية : دفاية زيت – ثلاجة – غسالة – بوتجاز.