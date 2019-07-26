عروض فنادق شرم الشيخ والغردقة في عيد الأضحى 2019 | اختر من بين العروض والأسعار ما يناسب مرتبك

في صيف كل عام توجد عروض فنادق في شرم الشيخ والغردقة، وفي هذا العام توجد العديد من العروض في الفنادق في شرم الشيخ والغردقة 2019، وذلك للراغبين في قضاء أوقات سعيدة وراحة البال والهدوء والاستمتاع والاستجمام، حيث تختلف أسعار الإقامة في الفنادق من مكان لآخر ومن فندق لآخر حسب تقييم كل فندق.

وتوجد في شرم الشيخ والغردقة فنادق 5 نجوم وفنادق 4 نجوم وفنادق 3 نجوم، كما تقدم بعض الفنادق 3 وجبات ومشروبات وسناكس يومية، وغيرها من الفنادق تقدم وجبتني فقط الإفطار والعشاء بدون أي مشروبات أو سناكس، كل هذا خاضع لطريقة الحجز والعروض التي تقدمها فنادق شرم الشيخ والغردقة، وكذلك حسب رغبة النزيل.

أولا عروض فنادق الغردقة في عيد الأضحى

فندق سفينكس أكوا بارك بيتش ريزورت: هذا الفندق هو فندق 4 نجوم ويقدم عروض لجميع النزلاء بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك وله فيو رائع وصف أول على البحر في الغردقة، وتبلغ قيمة الرحلات في هذا الفندق قيمة 3 آلاف جنيه للفرد شاملة الانتقالات والوجبات لمدة 3 أيام و 4 ليالي.

فندق باراديس جولدن اكوا بارك سيتي: هو عبارة عن فندق 5 نجوم وبه أكوا بار لألعاب الأطفال والكبار وسعر الرحلة خلال عيد الأضحى 2019 حوالي 3330 جنيه ويشمل هذا السعر الانتقالات والوجبات الثلاثة بكن بدون أي رحلات داخلية مثل السفاري والدايفينج.

فندق هاواي ريفيرا كلوب اكوا بارك: هذا الفندق هو من ضمن الفنادق 4 نجوم لكنه صف ثاني على البحر وبه أماكن ترفيهية وأكوا بارك لألعاب الأطفال، وتبلغ قيمة الرحلة في هذا الفندق حوالي 2000 جنيه للفرد لمدة 3 ليالي و 4 أيام شاملة الوجبات الثلاثة والمشروبات.

فندق هاواي لو جاردن اكوا بارك ريزورت: من اشهر الفنادق ومصنف 5 نجوم وبه أكوا بارك كبير يناسب الكبار والصغار وبه عروض ترفيهية يومية، وتبلغ قيمة الرحلة للفرد في هذا الفندق لمدة 3 ليالي و 4 أيام حوالي 2500 جنيه.

فندق ريجينا سويس ان ريزورت: تبلغ قيمة الرحلة في هذا الفندق للفرد حوالي 2625 جنيه لمدة 4 أيام و 3 ليالي في فترة عيد الأضحى شاملة الانتقالات والوجبات وبه أكوا بارك كبير يناسب الأعمار المختلفة.

ثانيا عروض فنادق شرم الشيخ في عيد الأضحى

فندق كورال بيتش ريزورت تيران: في هذا الفندق توجد كثير من حمامات السباحة وتطل الغرف على حمامات السباحة وبه حفلات تقام على مدار اليوم بالنهار وبالمساء، وتبلغ قيمة الرحلة للفرد حوالي 2400 جنيه لمدة 3 ليالي و 4 أيام شاملة الوجبات والمشروبات.

فندق تي كونتيننتال بلازا اكوا بارك بيتش: تصنيف هذا الفندق هو 5 نجوم وله شاطئ رملي وأكوا بارك ويقيم العديد من الحفلات وتبلغ تكلفة الرحلة للفرد لمدة 3 ليالي و 4 أيام حوالي 2800 جنيه شاملة الانتقالات والوجبات والمشروبات.