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عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019

بمناسبة استضافة مصر بطولة الامم الافريقية 2019 على ارضها خلال يونيو الجاري , قررت سلسلة سبينيس مصر تقديم عروض خاصة بهذه المناسبة حتى يوم الأحد 30/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

العرض تحت اسم ” استمتع بالمشاهدة مع عروض كأس_الأمم الأفريقية من سبينيس ويضم مجموعة من السلع والمنتجات هي :

  • شاشة إل جي – إل إي دي بالريسيفر 32 بوصة ( صورة فائقة الجودة اتش دي / مدخلين اتش دي ام اي / مدخلين يو اس بي ) بسعر 3399 جنية بدلاً من 3799 جنية .
  • سامسونج شاشة سمارت 32 بوصة ( اتش دي / مدخل يو اس بي / ريسيفر داخلي / مدخلين اتش دي ام اي ) بسعر 3599 جنية بدلاص من 3899 جنية .
  • تورنادو شاشة سمارت 32 بوصة ( اتش دي – مدخلين يو اس بي – واي فاي – 3 مداخل اتش دي ام اي ) بسعر 2999 جنية بدلاً من 3299 جنية .
  • توشيبا شاشة سمارت 43 بوصة + قسيمة شاهد شهر مجاناً ( اتش دي – مدخلين اتش دي ام اي – مدخلين يو اس بي ) بسعر 5749 جنية بدلاً من 5899 جنية .
  • سامسونج شاشة 43 بوصة ( سمارت – اتش دي – مدخلين اتش دي ام اي – مدخل يو اس بي – ريسيفر داخلي ) بسعر 5999 جنية بدلاً من 6199 جنية .
  • يونيون اير شاشة 43 بوصة ( اتش دي – مدخلين اتش دي ام اي – مدخلين يو اس بي ) بسعر 4199 جنية بدلاً من 4349 جنية .
  • سامسونج شاشة سمارت 49 بوصة ( اتش دي – 2 اتش دي ام اي – مخلين يو اس بي ) بسعر 6799 جنية بدلاً من 7199 جنية .
  • إل جي شاشة سمارت 49 بوصة + ريسيفر هدية ( 4K – مدخلين يو اس بي – 3 مداخل اتش دي ام اي ) بسعر 7599 جنية بدلاً من 8799 جنية .
  • الترا شاشة 50 بوصة وقسيمة شراء ب 200 جنية ( اتش دي – مدخلين اتش دي ام اي – مدخلين يو اس بي ) بسعر 6299 جنية بدلاً من 6499 جنية .
  • سامسونج شاشة سمارت 65 بوصة ( يو اتش دي – 3 مداخل اتش دي ان اي – مدخلين يو اس بي – ريسيفر داخلي ) بسعر 12999 جنية بدلاً من 17999 جنية .
  • سامسونج شاشة سمارت 55 بوصة ( يو اتش دي – 3 مداخل اتش دي ان اي – مدخلين يو اس بي – ريسيفر داخلي ) بسعر 8999 جنية بدلاً من 9999 جنية .
  • توشيبا سمارت بالريسيفر 55 بوصة + قسيمة شاهد شهر مجاناً ( 4K – مدخلين يو اس بي – 3 مداخل اتش دي ام اي ) بسعر 8399 جنية بدلاً من 8888 جنية .
  • إل جي شاشة سمارت 55 بوصة ( 4K – مدخلين يو اس بي – 3 مداخل اتش دي ام اي – ريسيفر داخلي) بسعر 8399 جنية بدلاً من 8888 جنية
  • بنجوين بين باج بسعر 329 جنية بدلاً من 445 جنية .
  • بروكة علم مصر بسعر 59.95 جنية بدلاً من 69 جنية .
  • زمارة إحتفالات بسعر 49.95 جنية بدلاً من 58 جنية .
  • ماسك علم مصر بسعر 29.95 جنية بدلاً من 24.95 جنية .
  • مدفع ورق بسعر 15.95 جنية بدلاً من 15.95 جنية .
  • علم مصر بسعر 2.95 جنية بدلاً من 4 جنية .
  • صفارة حكم بسعر 19.90 جنية بدلاً من 24.90 جنية .
  • استرا ريسيفر ميني 9900 بسعر 329 جنية بدلاً من 399 جنية .
  • فراكارو اريال تليفزيون بسعر 329 جنية بدلاً من 39 جنية .
  • كاب قطن بسعر 35 جنية بدلاً من 49.95 جنية .
  • ماب بلاستيك بسعر 9.95 جنية بدلاً من 20 جنية .

عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019 عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019 عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019 عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019 عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019 عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019 عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019 عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019 عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019 عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019 عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019 عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019 عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019 عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019 عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019 عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019 عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019 عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019 عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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