عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019

بمناسبة استضافة مصر بطولة الامم الافريقية 2019 على ارضها خلال يونيو الجاري , قررت سلسلة سبينيس مصر تقديم عروض خاصة بهذه المناسبة حتى يوم الأحد 30/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

العرض تحت اسم ” استمتع بالمشاهدة مع عروض كأس_الأمم الأفريقية من سبينيس ويضم مجموعة من السلع والمنتجات هي :