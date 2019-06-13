عروض كأس الأمم الافريقية من سبينيس Spinneys حتى 30 يونيو 2019

بمناسبة استضافة مصر بطولة الامم الافريقية 2019 على ارضها خلال يونيو الجاري , قررت سلسلة سبينيس مصر تقديم عروض خاصة بهذه المناسبة حتى يوم الأحد 30/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .
العرض تحت اسم ” استمتع بالمشاهدة مع عروض كأس_الأمم الأفريقية من سبينيس ويضم مجموعة من السلع والمنتجات هي :
- شاشة إل جي – إل إي دي بالريسيفر 32 بوصة ( صورة فائقة الجودة اتش دي / مدخلين اتش دي ام اي / مدخلين يو اس بي ) بسعر 3399 جنية بدلاً من 3799 جنية .
- سامسونج شاشة سمارت 32 بوصة ( اتش دي / مدخل يو اس بي / ريسيفر داخلي / مدخلين اتش دي ام اي ) بسعر 3599 جنية بدلاص من 3899 جنية .
- تورنادو شاشة سمارت 32 بوصة ( اتش دي – مدخلين يو اس بي – واي فاي – 3 مداخل اتش دي ام اي ) بسعر 2999 جنية بدلاً من 3299 جنية .
- توشيبا شاشة سمارت 43 بوصة + قسيمة شاهد شهر مجاناً ( اتش دي – مدخلين اتش دي ام اي – مدخلين يو اس بي ) بسعر 5749 جنية بدلاً من 5899 جنية .
- سامسونج شاشة 43 بوصة ( سمارت – اتش دي – مدخلين اتش دي ام اي – مدخل يو اس بي – ريسيفر داخلي ) بسعر 5999 جنية بدلاً من 6199 جنية .
- يونيون اير شاشة 43 بوصة ( اتش دي – مدخلين اتش دي ام اي – مدخلين يو اس بي ) بسعر 4199 جنية بدلاً من 4349 جنية .
- سامسونج شاشة سمارت 49 بوصة ( اتش دي – 2 اتش دي ام اي – مخلين يو اس بي ) بسعر 6799 جنية بدلاً من 7199 جنية .
- إل جي شاشة سمارت 49 بوصة + ريسيفر هدية ( 4K – مدخلين يو اس بي – 3 مداخل اتش دي ام اي ) بسعر 7599 جنية بدلاً من 8799 جنية .
- الترا شاشة 50 بوصة وقسيمة شراء ب 200 جنية ( اتش دي – مدخلين اتش دي ام اي – مدخلين يو اس بي ) بسعر 6299 جنية بدلاً من 6499 جنية .
- سامسونج شاشة سمارت 65 بوصة ( يو اتش دي – 3 مداخل اتش دي ان اي – مدخلين يو اس بي – ريسيفر داخلي ) بسعر 12999 جنية بدلاً من 17999 جنية .
- سامسونج شاشة سمارت 55 بوصة ( يو اتش دي – 3 مداخل اتش دي ان اي – مدخلين يو اس بي – ريسيفر داخلي ) بسعر 8999 جنية بدلاً من 9999 جنية .
- توشيبا سمارت بالريسيفر 55 بوصة + قسيمة شاهد شهر مجاناً ( 4K – مدخلين يو اس بي – 3 مداخل اتش دي ام اي ) بسعر 8399 جنية بدلاً من 8888 جنية .
- إل جي شاشة سمارت 55 بوصة ( 4K – مدخلين يو اس بي – 3 مداخل اتش دي ام اي – ريسيفر داخلي) بسعر 8399 جنية بدلاً من 8888 جنية
- بنجوين بين باج بسعر 329 جنية بدلاً من 445 جنية .
- بروكة علم مصر بسعر 59.95 جنية بدلاً من 69 جنية .
- زمارة إحتفالات بسعر 49.95 جنية بدلاً من 58 جنية .
- ماسك علم مصر بسعر 29.95 جنية بدلاً من 24.95 جنية .
- مدفع ورق بسعر 15.95 جنية بدلاً من 15.95 جنية .
- علم مصر بسعر 2.95 جنية بدلاً من 4 جنية .
- صفارة حكم بسعر 19.90 جنية بدلاً من 24.90 جنية .
- استرا ريسيفر ميني 9900 بسعر 329 جنية بدلاً من 399 جنية .
- فراكارو اريال تليفزيون بسعر 329 جنية بدلاً من 39 جنية .
- كاب قطن بسعر 35 جنية بدلاً من 49.95 جنية .
- ماب بلاستيك بسعر 9.95 جنية بدلاً من 20 جنية .
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