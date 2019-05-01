عروض كارفور ( رمضان جانا ) من 1 وحتى 12 مايو 2019

عروض جديدة من سلسلة كارفور مصر في كل فروعه هايبر وماركت بدءاً من يوم الاربعاء 1/5/2019 م وحتى يوم الأحد 12/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية , على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والسلع ” رمضان جانا … وفروا ويانا “.

سلع ومنتجات عروض كارفور مصر رمضان 2019

يشمل العرض تشكيلة كبيرة من المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية والمنظفات والادوات المنزلية والاجهزة الكهربائية والالكترونية , والعروض متوفرة في فروع الهايبر والماركت .

سلع رمضانية : كرتونة رمضان بسعر 49.95 جنية / ياميش رمضان .

فريشات : لحوم – دواجن – منتجات بحرية واسماك – فاكهة وخضروات – مخبوزات وحلويات – أجبان وألبان.

منتجات بقالة متنوعة : معلبات – بثوليات – مجمدات غذائية – مشروبات وعصائر – شيكولاتة وشيبس .

منتجات العناية المنزلية والمنظفات : مناديل – المونيوم فويل – رول قمامة – مبيدات حشرية – ملمع اثاث – منظف زجاج – معطر جو – مساحيق وجل غسيل – سائل اطباق – سائل مطهر .

منتجات العناية الشخصية : صابون – شامبو – سوائل لليدين والاستحمام – حفاضات أطفال – مزيل عرق – معجون اسنان – فوط صحية.

أدوات منزلية : أطقم طهي – أطقم مقلايات – طقم كسرولة – طقم صواني بيتزا – حلل ضغط – دماسة – طقم كنك – اطقم عصير – أطقم مجات – زجاجات مياه -اطباق تقديم – اطقم عشاء – أطقم مائدة – أطقم سكاكين – اطقم تخزين – برطمانات – اطقم ثلاجة – ميزان – ترابيزة مكواة – منشر غسيل – شانون – باسكت غسيل – جزامة راتان – ترابيزة بلاستيك – ترابيزة تليفزيون – اطقم حدائق – لمبات – شوايات – ايس تانك .

ملابس ومفروشات وأحذية .

أجهزة كهربائية والكترونية : شاشات متنوعة الحجم والماركات – موبايلا – طابعات – مستلزمات كمبيوتر – خلاطات – غلايات – محضرات طعام – عجان – مفرمة لحم – صانعة زبادي – كبة – شواية – افران – ميكروويف – بوتجازات – غسالات – ثلاجات – سخانات – فريزر – مراوح – تكيفات – مبردات مياه.

عروض كارفور مصر فروع الهايبر

عروض فروع الماركت كارفور مصر

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