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عروض كارفور ( رمضان جانا ) من 1 وحتى 12 مايو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عروض جديدة من سلسلة كارفور مصر في كل فروعه هايبر وماركت بدءاً من يوم الاربعاء 1/5/2019 م وحتى يوم الأحد 12/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية , على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والسلع  ” رمضان جانا … وفروا ويانا “.

سلع ومنتجات عروض كارفور مصر رمضان 2019

يشمل العرض تشكيلة كبيرة من المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية والمنظفات والادوات المنزلية والاجهزة الكهربائية والالكترونية , والعروض متوفرة في فروع الهايبر والماركت .

  • سلع رمضانية : كرتونة رمضان بسعر 49.95 جنية / ياميش رمضان .
  • فريشات : لحوم – دواجن – منتجات بحرية واسماك – فاكهة وخضروات – مخبوزات وحلويات – أجبان وألبان.
  • منتجات بقالة متنوعة : معلبات – بثوليات – مجمدات غذائية – مشروبات وعصائر – شيكولاتة وشيبس .
  • منتجات العناية المنزلية والمنظفات : مناديل – المونيوم فويل – رول قمامة – مبيدات حشرية – ملمع اثاث – منظف زجاج – معطر جو – مساحيق وجل غسيل – سائل اطباق – سائل مطهر .
  • منتجات العناية الشخصية : صابون – شامبو – سوائل لليدين والاستحمام – حفاضات أطفال – مزيل عرق – معجون اسنان – فوط صحية.
  • أدوات منزلية : أطقم طهي – أطقم مقلايات – طقم كسرولة – طقم صواني بيتزا – حلل ضغط – دماسة – طقم كنك – اطقم عصير – أطقم مجات – زجاجات مياه -اطباق تقديم – اطقم عشاء – أطقم مائدة – أطقم سكاكين – اطقم تخزين – برطمانات – اطقم ثلاجة – ميزان – ترابيزة مكواة – منشر غسيل – شانون – باسكت غسيل – جزامة راتان – ترابيزة بلاستيك – ترابيزة تليفزيون – اطقم حدائق – لمبات – شوايات – ايس تانك  .
  • ملابس ومفروشات وأحذية .
  • أجهزة كهربائية والكترونية : شاشات متنوعة الحجم والماركات – موبايلا – طابعات – مستلزمات كمبيوتر – خلاطات – غلايات – محضرات طعام – عجان – مفرمة لحم – صانعة زبادي – كبة – شواية – افران – ميكروويف – بوتجازات – غسالات – ثلاجات – سخانات – فريزر – مراوح – تكيفات – مبردات مياه.

عروض كارفور مصر فروع الهايبر

عروض فروع الماركت كارفور مصر

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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