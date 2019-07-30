عروض كارفور عيد الأضحى 2019 تحت شعار “العيد دايما فرحة ومع كارفور العيد بيبقي فرحتين” تخفيضات وخصومات مميزة

عروض كارفور عيد الأضحى 2019 في مصر، التي أطلقتها شركة كارفور بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تعتبر من أقوى العروض التي تشهدها أسواق بيع التجزئة في البلاد، بسبب ان الشركة تطرح منتجاتها وسلعها بأسعار تنافسية لتتوافق مع إمكانيات كل فئات ومستويات الشعب المصري، وكما عودت كارفور عملائها دائمًا من خلال طرحها العروض بأسعار مخفضة في مختلف المناسبات الإجتماعية والوطنية والدينية والعامة، طرحت عروضها لعيد الأضحى لهذا العام تحت شعار “العيد دايما فرحة ومع كارفور العيد بيبقي فرحتين”، وذلك في جميع فروعها المنتشرة في أنحاء محافظات الجمهورية.

عروض كارفور عيد الأضحى

تخفيضات وخصومات مميزة من عروض كارفور مصر

عروض كارفور مستمرة على مدار السنة وتكون مميزة خلال المناسبات، مما تشهد فروعها إقبالًا لافتًا من المواطنين على شراء مختلف السلع والمنتجات المعروضة والتي تشمل السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمنظفات والملابس، والإلكترونيات والأثاث المنزلي وغيرها الكثير، وتُطرح بأسعار منافسة وخصومات مميزة.

مجلة عروض كارفور مصر

ننشر عروض كارفور كما جاءت في المجلة التي تصدرها كارفور وهي التالي:

عروض كارفور للغذائيات

عروض كارفور للمنظفات ومنتجات العائلة

عروض كارفور للألكترونيات والكهربائبات

عروض كارفور للادوات المنزلية

عروض كارفور للأثاث والمفروشات

عروض كارفور لألعاب الأطفال

عروض كارفور للألبسة