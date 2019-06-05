عروض كارفور عيد الفطر 2019 هايبر ماركت تحت عنوان ” العيد دايما فرحة ومع كارفور العيد بيبقي فرحتين”

عروض كارفور عيد الفطر 2019 التي أطلقتها الشركة العالمية كارفور في جميع فروعها في أنحاء مصر ” هايبر ماركت ” تحت شعار ” العيد دايما فرحة ومع كارفور العيد بيبقي فرحتين”، تلقى رواجًا كبيرًا وإقبالًا لافتًا بسبب أسعارها التنافسية على مختلف سلعها المتنوعة من أغذية وأجهزة كهربائية وتكنولوجية وشاشات التلفزيون المميزة والالبسة لمختلف الفئات العمرية من النساء والأولاد والذكور، وفي هذا التقرير نعرض صور لمجلة كارفور الخاصة بعروضها بمناسبة عيد الفطر السعيد والتي بدأت من 27 مايو الماضي وتستمر حتى التاسع من يوينو الجاري.

عروض كارفور عيد الفطر 2019

أحدث عروض كارفور هايبر ماركت بمناسبة عيد الفطر 2019

عروض كارفور لعيد الفطر لا يمكن تفويتها ويمكن االاستفادة منها لمناسبة اسعارها كافة المستويات المادية للعملاء، وما عليكم سوى زيارة أي من فروع كارفور هايبر ماركت المنتشرة في أنحاء الجمهورية من الفترة 27 مايو وحتى 9 يونيو 2019 وفيما يلي صور لمختلف سلع كارفور عروض العيد الفطر السعيد 2019: