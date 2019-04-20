تحت شعار رمضان جانا وفروا ويانا .. إطلاق عروض كارفور لشهر رمضان 2019 في مصر

عروض كارفور لشهر رمضان 2019 في مصر تعتبر أحد أقوى العروض في مصر ، تم الإعلان عن إطلاقها هذا العام بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تحت شعار رمضان جانا وفروا ويانا، وتهدف سلسلة كارفور العالمية الشهيرة والمنتشرة فروعها في أنحاء الجمهورية إلى تقديم العروض بتخفيضات مميزة بحيث تكون في متناول يد جميع الفئات من مختلف الطبقات الإقتصادية، وهذا ما يمنحها الشهرة والانتشار الواسع وفي هذه المقالة نعرض لقراء موقع كلمة عروض كارفور مصر لشهر رمضان المقبل التي تشمل مختلف أنواع السلع من أجهزة كهربائية وإلكترونية وأدوات منزلية وأغذية وغيرها الكثير، بأسعار مخفضة.

عروض كارفور لشهر رمضان 2019 في مصر

عروض كارفور رمضان 2019 في مصر

تشمل عروض كارفور مصر بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك العديد من المواد والسلع الغذائية، وفيما يلي صور منتقاة من مجلة عروض كارفور :

عروض كارفور على الأغذية

عروض كارفور للأدوات الصحية والمنظفات

عروض كارفور أدوات منزلية

عروض كارفور على الألبسة

عروض كارفور للأجهزة الكهربائية والإلكترونية

وض كارفور أدوات منزلية

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