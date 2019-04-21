عروض كارفور لشهر رمضان 2019 هو ما يبحث عنه الكثير من الناس، فكلما أقترب شهر رمضان الكريم، يبحث الكثير من الناس عن عروض التوفير في المشروبات والاجهزة وغيرها، وخاصة ياميش رمضان، وتقدم كارفور مصر عروضها لشهر أبريل حتى يوم 30/4، وتشمل العروض تخفيضات كبيرة، على السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات، والأجهزة الكهربائية والتليفونات والمنظفات المنزلية، ويقدم كارفور مصر لشهر رمضان 2019، كرتونة رمضان التي تحتوي على الزيت والسكر، والسمن والمكرونة والشاي والأرز، وتقدمها بسعر مخفض للغاية، وهو 49 جنيه و 95 قرشا.

عروض كارفور مصر لشهر رمضان 2019

تحرص كارفور مصر على تقديم العروض المفيدة والمهمة للمواطنين، لذلك تهتم بتقديم العروض على الأجهزة الكهربائية خاصة، والتي تهم الكثير من المواطنين، وتقدم أيضا عروض كثيرة على الأدوات المنزلية والمفروشات، وهي تقدم عروض ونقاط من خلال تطبيق ماي كلوب، يمكنكم تحميله من على متجر جوجل بلاي، ثم إدخال البيانات الخاصة بك ومتابعة باقي الخطوات، ويمكن شراء العروض أون لاين وستصلك إلى المنزل، علما بأن هذه العروض متاحة إلى نفاذ الكمية، أو طرح عروض جديدة، والدفع عند الاستلام.

وطرحت كارفور مصر عرض خاص ليوم الثلاثاء، وهو تقديم تخفيض على المنتجات، يصل إلى 15% خصم، كما يمكن من خلال تطبيق ماي كلوب، جمع نقاط على الشراء وكسب قسائم الشراء، حيث يمكنك عند تجميع 500 نقطة الحصول على قسيمة شراء بمبلغ 50 جنيه.

← إقرأ أيضاً: