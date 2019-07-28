عروض كارفور مصر ( العودة للمدارس 2019 ) حتى 13 أغسطس 2019

أعلنت اليوم كارفور مصر عن عرضها الخاص الجديد استعداداً للعام الدراسي الجديد , حيث عرض للفترة من الاثنين 29-7-2019 م وحتى يوم الثلاثاء 13-8-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مستلزمات الدراسة والمدارس .

منتجات وسلع مجلة استعدوا , إجهزوا – حان وقت العودة للمدارس من كارفور

حافظات طعام – زجاجات مياه – حافظة اقلام – شنط مدرسة – شنط ظهر – شنط تروللي – شنط حفظ طعام – ورق تصوير – سلة مكتب – كراسات رسم اسكتش – كتب تلوبن واقلام تلوين – لابتوبات – طابعات – تابلت – طابعات .

عروض فروع الهايبر ماركت – العودة للدراسة 2019

عروض كارفور متواجدة في الفروع الكبرى الشاملة الهايبر ماركت وهي : سيتي سنتر المعادي – كايرو فيستفال سيتي – صن سيتي – الشروق – العبور – داندي – سيتي سنتر اسكندرية – سيتي لايت – عروبة – طنطا

عروض الماركت – العودة للدراسة 2019

عروض متوفرة في الفروع الصغرى ماركت كارفور وهي : جرين بلازا – رويال بلازا – الملتقى – المنصورة – خليج نعمة – همبرا – صن تيرا – ميجا مول – ميراج سيتي – المعادي الجديدة – حلوان – طرة – الحمد – دون تاون – زيزينيا – بيرامدز مول – بيرامدز فيو – دولفين مول – جزيرة بلازا – طيبة مول – السراية مول – حلوان – 15 مايو – الغردقة – الزقازيق.