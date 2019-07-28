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عروض كارفور مصر ( العودة للمدارس 2019 ) حتى 13 أغسطس 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض كارفور مصر ( العودة للمدارس 2019 ) حتى 13 أغسطس 2019

أعلنت اليوم كارفور مصر عن عرضها الخاص الجديد استعداداً للعام الدراسي الجديد , حيث عرض للفترة من الاثنين 29-7-2019 م وحتى يوم الثلاثاء 13-8-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مستلزمات الدراسة والمدارس .

منتجات وسلع مجلة استعدوا , إجهزوا – حان وقت العودة للمدارس من كارفور

حافظات طعام – زجاجات مياه – حافظة اقلام – شنط مدرسة – شنط ظهر – شنط تروللي – شنط حفظ طعام – ورق تصوير – سلة مكتب – كراسات رسم اسكتش – كتب تلوبن واقلام تلوين – لابتوبات – طابعات – تابلت – طابعات .

عروض فروع الهايبر ماركت – العودة للدراسة 2019

عروض كارفور متواجدة في الفروع الكبرى الشاملة الهايبر ماركت وهي : سيتي سنتر المعادي – كايرو فيستفال سيتي – صن سيتي – الشروق – العبور – داندي – سيتي سنتر اسكندرية – سيتي لايت – عروبة – طنطا

عروض الماركت – العودة للدراسة 2019

عروض متوفرة في الفروع الصغرى ماركت كارفور وهي : جرين بلازا – رويال بلازا – الملتقى – المنصورة – خليج نعمة – همبرا – صن تيرا – ميجا مول – ميراج سيتي – المعادي الجديدة – حلوان – طرة – الحمد – دون تاون – زيزينيا – بيرامدز مول – بيرامدز فيو – دولفين مول – جزيرة بلازا – طيبة مول – السراية مول – حلوان – 15 مايو – الغردقة – الزقازيق.

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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