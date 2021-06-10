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عروض كارفور مصر حتى 22 يونيو 2021

بواسطة محمد عبد الرازق

مجلة عروض صيفية من سلسلة كارفور مصر , التى تعتبر اشهر سلسلة ماركت في مصر حيث تقدم مجموعة عروض وتخفيضات مميزة في الفترة من الاربعاء 9-6-2021 وحتى الثلاثاء 22-6-2021 أو حتى نفاذ الكمية.

  • أغذية جافة وبقالة : ارز – نودلز – مكرونة – تونة – كاتشب – زيت – سمن – زيت – فول مدمس – طحينة – نسكافيه – لبن – قهوة – شاي – سكر – دقيق – مربى – عسل – ايس كريم – كورن فليكس – طحنية – شيكولاتة – شيبس – مشروبات غازية – عصائر – مياه .
  • مجمدات ومطهيات : برجر – هوت دوج – لانشون – فرانك – مفروم – سجق – بانيه – ستربس – ملوخية – بطاطس .
  • منتجات البان : زبادي – حليب خالي او نصف او كامل الدسم – مشروب زبادي – جبنة مربعات ومثلثات وفيتا وموتزاريلا ورومي وجودة – كريمة خفق وطبخ – زبدة- لبنه.
  • لحوم ودوجن واسماك وفاكهة وخضروات طازجة : موزة بقري – مكعبات بقري – مفروم بقري – كتف ضاني – أوراك دجاج – فيله دجاج – سمك موسى – سمك لوت قشر بياض – فيليه أحمر – جمبري – سبيط – أخطبوط – كابوريا – اناناس – كانتلوب – موز- تفاح – بطيخ – بطاطس – خيار .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : مسحوق غسيل – جل – مزيل بقع – منعم ملابس – منظف اطباق – اقراص اطباق – سائل مطهر – منظف حمامامات – ملمع زجاج – كلور – معطر – منظف ارضيات – ملمع موبيليا – مبيد حشري – مناديل – حفاضات اطفال – شامبو – سائل استحمام – صابون – كحول – كمامات – سبراي – معجون اسنان – غسول فم – كريم – جل حلاقة – كريم مرطب – كريم حماية من الشمس – رول أون – مزيل عرق .
  • أدوات منزلية : اطقم طهي – سيرفس – طبق مسطح – طقم كاسات – بولة زجاج -مجات – طقم عصير – طقم ثلاجة – عبوة شمع مرحلة أولى – مياه رادياتير – ترابيزة – تربو – كرسي بلاستيك – شلتة قطن- شازلونج – طقم حدائق – شمسية – طقم حدائق – حمام سباحة نفخ – عوامة بحر – مرتبة بحر – مركب بمنفاخ – عوامة بجعة – نضارة سباحة – جردل بحر – لعبة مائية – كرة قدم – مرتبة يوجا – بيبي فوت – مشاية كهربائية – شنطة رياضية – منفاخ – ميزان – بطارية .
  • ملابس – سالوبيت بيبي – تيشيرت اطفالي – ليجين بناتي – كمامات اطفال – بنطلون اطفال – بنطلون جينز – مايوه اطفال – تيشرت بناتي – بنطلون جينز بناتي – قبعة حريمي – شبشب – مايوه حريمي – تيشرت حريمي – فيست حريمي – مايوه بكيني – شورت حريمي – بنطلون رياضي حريمي – بلوزة حريمي – كاب – حذاء رياضي – حزام جلد – تيشرت رجالي – قميص رجالي – بولو رجالي – بشكير بحر – خدادية – سجادة – اطقم ملاية – كوفرتة سادة .
  • أجهزة كهربائية : شاشات – مراوح – تكيفات – مبرد هواء – مبرد مياه .

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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