عروض كارفور مصر ( عيد الأضحى 2019 ) حتى 13 أغسطس

مجلة عروض كارفور مصر الجديدة بمناسبة عيد الاضحى المبارك 1440 هـ على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات , في كل الفروع ماركت وهايبر مارك , وذلك في الفترة من الأثنين 29-7-2019 م وحتى يوم الثلاثاء 13-8-2019 م او حتى نفاذ الكمية .

منتجات وسلع عرض عيد الاضحى 2019 من كارفور مصر

لحوم : ضاني – مكعبات بقري – اسكالوب بقير – موزة بقري – روستو بقري – انتركوت او ريب اي بقري – مفروم بقري – كفتة بقري .

دواجن واسماك : فراخ – سبيط – جمبري – سمك لوت – سمك قاروص – سمك فيليه – فراخ مشوية .

خضروات وفاكهة : عنب – بطاطس – بصل – برقوق – تفاح – مانجو .

أجبان ولحوم باردة : جبن رومي وفيتا وجودة وشيدر ومثلثات – بسطرمة – لانشون لحم ودجاج .

مجمدات غذائية : فراخ – بانيه – زبدة – بامية – ناجيتس – هوت دوج – برجر – مفروم – ايس كرم . البان ومنتجاتها : حليب مامل أو نصف أو خالي الدسم – بودينج – رايب – زبادي – سمن .

بقالة : مجموعة من المعلبات والبقوليات ومنتجات العطارة والمشروبات والعصائر والشيبس والشيكولاتة والبسكويت .

منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات : مساحيق غسيل – سائل منظف اطباق – اقراص غسالات اطباق – حفاضات أطفال – فوط صحية نسائية – شابو – شفرات حلاقة – معجون وفشاة اسنان – سائل استحمام – صابون – معطر جو – مبيدات حشرية – ملمع اثاث – منظف تواليت – مناديل – سائل مطهر – منظف افران – المونيوم فويل – صبغات شعر – مزيلات عرق .

الكترونيات وأجهزة كهربائية : شاشات تليفزيون – موبايلات – كبة – شواية – مفرمة لحم – فرن – تكييف – فريزر – مبرد مياه .

مستلزمات منزلية : كراسي – شوايات وفحم – شنط سفر – ايس تانك – مفارش سفرة – اطباق فويل – حلل ضغط – اطقم حلل – شوايات – اطقم كاسات – سكاكين – اطباق بلاستيك – جردل بالمصفاه – عوامات ومستلزمات بحر ومصيف .

العاب أطفال وملابس وأحذية ومفروشات وستائر

عروض فروع الماركت كارفور عيد الاضحى 2019