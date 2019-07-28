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عروض كارفور مصر ( عيد الأضحى 2019 ) حتى 13 أغسطس

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض كارفور مصر ( عيد الأضحى 2019 ) حتى 13 أغسطس

مجلة عروض كارفور مصر الجديدة بمناسبة عيد الاضحى المبارك 1440 هـ على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات , في كل الفروع ماركت وهايبر مارك , وذلك في الفترة من الأثنين 29-7-2019 م وحتى يوم الثلاثاء 13-8-2019 م او حتى نفاذ الكمية .

منتجات وسلع عرض عيد الاضحى 2019 من كارفور مصر

  • لحوم : ضاني – مكعبات بقري – اسكالوب بقير – موزة بقري – روستو بقري – انتركوت او ريب اي بقري – مفروم بقري – كفتة بقري .
  • دواجن واسماك : فراخ – سبيط – جمبري – سمك لوت – سمك قاروص – سمك فيليه – فراخ مشوية .
  • خضروات وفاكهة : عنب – بطاطس – بصل – برقوق – تفاح – مانجو .
  • أجبان ولحوم باردة : جبن رومي وفيتا وجودة وشيدر ومثلثات – بسطرمة – لانشون لحم ودجاج .
  • مجمدات غذائية : فراخ – بانيه – زبدة – بامية – ناجيتس – هوت دوج – برجر – مفروم – ايس كرم . البان ومنتجاتها : حليب مامل أو نصف أو خالي الدسم – بودينج – رايب – زبادي – سمن .
  • بقالة : مجموعة من المعلبات والبقوليات ومنتجات العطارة والمشروبات والعصائر والشيبس والشيكولاتة والبسكويت .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات : مساحيق غسيل – سائل منظف اطباق – اقراص غسالات اطباق – حفاضات أطفال – فوط صحية نسائية – شابو – شفرات حلاقة – معجون وفشاة اسنان – سائل استحمام – صابون – معطر جو – مبيدات حشرية – ملمع اثاث – منظف تواليت – مناديل – سائل مطهر – منظف افران – المونيوم فويل – صبغات شعر – مزيلات عرق .
  • الكترونيات وأجهزة كهربائية : شاشات تليفزيون – موبايلات – كبة – شواية – مفرمة لحم – فرن – تكييف – فريزر – مبرد مياه .
  • مستلزمات منزلية : كراسي – شوايات وفحم – شنط سفر – ايس تانك – مفارش سفرة – اطباق فويل – حلل ضغط – اطقم حلل – شوايات – اطقم كاسات – سكاكين – اطباق بلاستيك – جردل بالمصفاه – عوامات ومستلزمات بحر ومصيف .
  • العاب أطفال وملابس وأحذية ومفروشات وستائر

عروض فروع الماركت كارفور عيد الاضحى 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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