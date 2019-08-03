عروض كارفور مصر عيد الأضحى 2019 من 29 يوليو – 13 أغسطس.. أسعار وتخفيضات مميزة

عروض كارفور مصر عيد الأضحى مستمرة ومفاجآتها لا تتوقف وآخر عروض شركة كارفور العالمية الرائدة في تجارة بيع التجزئة، عروضها بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2019 وذلك من الفترة الواقعة ما بين 29 يوليو ولغاية 13 أغسطس الجاري أو حتى نفاذ الكمية المعروضة للبيع، وهذه العروض سارية بجميع فروع كارفور هايبر والتي تشمل عروض (المنتجات الغذائية، المجمدات، الخضراوات و الفاكهة، اللحوم و الفراخ و الاسماك ، الجبن، الادوات المنزلية، المنظفات، بامبرز، الأجهزة الكهربائية) وغيرها من العروض و التخفيضات، وتعتبر عروض كارفور بأسعارها، منافس قوي لما لمنتجاتها وسلعها من تميّز من حيث الجودة وتلبي كافة متطلبات الأسرة وتناسب إمكانيات جميع فئات المجتمع المصري.

عروض كارفور مصر عيد الأضحى 2019

عروض كارفور عيد الأضحى 2019 مصر من 29 يوليو – 13 أغسطس

فيما يلي نعرض صور مجلة كارفور مصر للعروض على مختلف السلع بتخفيضات وخصومات تنافسية على الأسعار:

عروض كارفور على المواد الغذائية

عروض كارفور على الادوات المنزلية والأجهزة الكهربائية

عروض كارفور على المنظفات ومستلزمات العائلة

عروض كارفور على الألكترونيات وألعاب الاطفال

عروض كارفور على الاثاث والمفروشات والملابس