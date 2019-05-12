عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019

عرض جديد ومميز من كارفور مصر تحت اسم ( يلا نفرش ) يحتوى على مجموعة كبيرة من السلع المعمرة للمنزل من أجهزة كهربائية واثاث ومفروشات وأدوات منزلية , بالاضافة الى عروض الاغذية والمنظفات والعناية الشخصية في فروع كارفور المختلفة ماركت وهايبر ماركت في الفترة من يوم الاثنين 13/5/2019 م وحتى يوم 26/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات وسلع عرض كارفور 13-26 مايو 2019 / يلا نفرش

أجهزة كهربائية : تكييفات – ميكروويف – غلايات مياه – كبة – خلاطات – محضرات قهوة – محضرات طعام – عجان – خلاطات يدوية – قلاية بدون زيت – مكنسة كة كهربائية – فرن – مكواة بخار – بوتجازات – غسالات ملابس – ثلاجات – بلت إن – فريزرات – شاشات تليفزيون – مبردات مياه – مبرات هواء – مراوح .

أجهزة الكترونية : موبايلات – طابعات .

أثاث : أطقم حدائق – سرير حديقة – مرجيحة – شيزلونج – جزامة – ركنة ترابيزة تليفزيون – طقم سفرة .

أدوات ومستلزمات منزلية : صندق قمامة – سلة رحلات – منشر غسيل – شماعة – طقم نظافة – جردل بمصفاه – أطقم اكواب – أطقم مجات – اطقم شاي – طقم ثلاجة – مصفاه – طقم طهي – أكواب – أطقم مقلايات – فلاتر مياه – بطاريات – ايس بوكي – فوانيس حدائق – شواية بالفحم – أدوات حدائق – وعاء زرع .

مستلزمات مصيف : عوامات – مرتبة بحر – كرة بحر كبيرة – بيسين – منفاخ يد – قناع وجه غطس – كتافات أطفال .

مفروشات : مراتب – واقي مرتبة – ملايات سرير – أطقم كوفرتات – ستاير – مخدات – فوط مطبخ – فوط يد – مفارش سرسر – فوط – بشكير بحر – برنس حمام.

منتجات غذائية : لحوم – خضروات – أجبان – حلويات – فاكهة – بقالة – عصائر ومشروبات – البان – مجمدات .

منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات : سوائل استحمام – صابون – مزيلات عرق – فوط نسائية – حفاضات أطفال – مناديل – مساحيق غسيل – كلور – منظف حمامات – أكياس قمامة – سائل اطباق – منظف متعدد الاستخدامات .

عروض فروع الهايبر ماركت

عروض فروع الماركت كارفور