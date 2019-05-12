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عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض جديد ومميز من كارفور مصر تحت اسم ( يلا نفرش ) يحتوى على مجموعة كبيرة من السلع المعمرة للمنزل من أجهزة كهربائية واثاث ومفروشات وأدوات منزلية , بالاضافة الى عروض الاغذية والمنظفات والعناية الشخصية في فروع كارفور المختلفة ماركت وهايبر ماركت في الفترة من يوم الاثنين 13/5/2019 م وحتى يوم 26/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات وسلع عرض كارفور 13-26 مايو 2019 / يلا نفرش

  • أجهزة كهربائية : تكييفات – ميكروويف – غلايات مياه – كبة – خلاطات – محضرات قهوة – محضرات طعام – عجان – خلاطات يدوية – قلاية بدون زيت – مكنسة كة كهربائية – فرن – مكواة بخار – بوتجازات – غسالات ملابس – ثلاجات – بلت إن – فريزرات – شاشات تليفزيون – مبردات مياه – مبرات هواء – مراوح .
  • أجهزة الكترونية : موبايلات – طابعات .
  • أثاث : أطقم حدائق – سرير حديقة – مرجيحة – شيزلونج – جزامة – ركنة ترابيزة تليفزيون – طقم سفرة .
  • أدوات ومستلزمات منزلية : صندق قمامة – سلة رحلات – منشر غسيل – شماعة – طقم نظافة – جردل بمصفاه – أطقم اكواب – أطقم مجات – اطقم شاي – طقم ثلاجة – مصفاه – طقم طهي – أكواب – أطقم مقلايات – فلاتر مياه – بطاريات – ايس بوكي – فوانيس حدائق – شواية بالفحم – أدوات حدائق – وعاء زرع .
  • مستلزمات مصيف : عوامات – مرتبة بحر – كرة بحر كبيرة – بيسين – منفاخ يد – قناع وجه غطس – كتافات أطفال .
  • مفروشات : مراتب – واقي مرتبة – ملايات سرير – أطقم كوفرتات – ستاير – مخدات – فوط مطبخ – فوط يد – مفارش سرسر – فوط – بشكير بحر – برنس حمام.
  • منتجات غذائية : لحوم – خضروات – أجبان – حلويات – فاكهة – بقالة – عصائر ومشروبات – البان – مجمدات .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات : سوائل استحمام – صابون – مزيلات عرق – فوط نسائية – حفاضات أطفال – مناديل – مساحيق غسيل – كلور – منظف حمامات – أكياس قمامة – سائل اطباق – منظف متعدد الاستخدامات .

عروض فروع الهايبر ماركت

عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019

عروض فروع الماركت كارفور

عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019 عروض كارفور مصر ( يلا نفرش ) من 13 وحتى 26 مايو 2019

 

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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