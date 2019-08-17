عروض كارفور هايبر ماركت مصر من 14 – 25 أغسطس 2019 .. تخفيضات مجنونة

عروض كارفور هايبر ماركت مصر لا تنتهي، حيث كارفور والتي هي عبارة عن سلسلة مراكز تجارية عالمية ذات المنشأ الفرنسي ، وأحد أكبر السلاسل التجارية العالمية من حيث الحجم ، وثاني أكبر مجموعة تجارية لبيع التجزئة من حيث الدخل ، ولها فروع عديدة في أنحاء مختلفة من العالم وفي الوطن العربي ومن ضمنها جمهورية مصر العربية ، واستطاعت منذ انطلاقتها في مصر أن تكون منافس قوي للشركات التجارية الكبيرة والشهيرة العاملة في مجال بيع النجزئة ، واستطاعت أن تحقق شهرة واسعة في مصر وتشهد إقبالًا ملحوظًا من العملاء وخاصة في العروض التي تطرحها كارفور في مختلف المناسبات الوطنية والإجتماعية والدينية ، وفي هذا التقرير نرصد لكم آخر عروض كارفور هايبر ماركت الذي يمتد من 14 – 25 أغسطس 2019 على العديد من السلع والمنتجات

عروض كارفور هايبر ماركت مصر

عروض كارفور هايبر ماركت من 14 – 25 أغسطس 2019

فيما يلي صور مجلة كارفور هايبر ماركت لآخر عروضها تحت عنوان تخفيضات مجنونة والتي شملت مختلف السلع والمنتجات الغذائية ومستلزمات العائلة والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها:

عروض المواد الغذائية من كارفور هايبر ماركت

عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية من كارفور هايبر ماركت

عروض على شاشات التلفزيون