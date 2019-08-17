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عروض كارفور هايبر ماركت مصر من 14 – 25 أغسطس 2019 .. تخفيضات مجنونة

كتب سمير زيادةفي آخر تحديث
عروض كارفور هايبر ماركت مصر من 14 – 25 أغسطس 2019 .. تخفيضات مجنونة
عروض كارفور هايبر ماركت مصر

عروض كارفور هايبر ماركت مصر لا تنتهي، حيث كارفور والتي هي عبارة عن سلسلة مراكز تجارية عالمية ذات المنشأ الفرنسي  ، وأحد أكبر السلاسل التجارية العالمية من حيث الحجم ، وثاني أكبر مجموعة تجارية لبيع التجزئة من حيث الدخل ، ولها فروع عديدة في أنحاء مختلفة من العالم وفي الوطن العربي ومن ضمنها جمهورية مصر العربية ، واستطاعت منذ انطلاقتها في مصر أن تكون منافس قوي للشركات التجارية الكبيرة والشهيرة العاملة في مجال بيع النجزئة ، واستطاعت أن تحقق شهرة واسعة في مصر وتشهد إقبالًا ملحوظًا من العملاء وخاصة في العروض التي تطرحها كارفور في مختلف المناسبات الوطنية والإجتماعية والدينية ، وفي هذا التقرير نرصد لكم آخر عروض كارفور هايبر ماركت الذي يمتد من 14 – 25 أغسطس 2019 على العديد من السلع والمنتجات

عروض كارفور هايبر ماركت مصر

عروض كارفور تخفيضات مجنونة
عروض كارفور تخفيضات مجنونة

عروض كارفور هايبر ماركت من 14 – 25 أغسطس 2019

فيما يلي صور مجلة كارفور هايبر ماركت لآخر عروضها تحت عنوان تخفيضات مجنونة والتي شملت مختلف السلع والمنتجات الغذائية ومستلزمات العائلة والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها:

عروض  المواد الغذائية  من كارفور هايبر ماركت

عروض  المواد الغذائية  من كارفور هايبر ماركت 
عروض  المواد الغذائية  من كارفور هايبر ماركت
عروض  المواد الغذائية  من كارفور هايبر ماركت مصر

عروض  المواد الغذائية  من كارفور هايبر ماركت مصر

 

عروض  المواد الغذائية  من كارفور هايبر ماركت مصر

 

عروض  المواد الغذائية  من كارفور هايبر ماركت مصر

 

عروض  المواد الغذائية  من كارفور هايبر ماركت مصر

 

عروض  المواد الغذائية  من كارفور هايبر ماركت مصر

 

عروض  المواد الغذائية  من كارفور هايبر ماركت مصر 

عروض كارفور هايبر ماركت
عروض كارفور

عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية من كارفور هايبر ماركت

عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية من كارفور هايبر ماركت
عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية من كارفور هايبر ماركت
عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية من كارفور هايبر ماركت 
عروض ألعاب الأطفال من كارفور هايبر ماركت 

عروض على شاشات التلفزيون

عروض على شاشات التلفزيون 
عروض على المنظفات ومستلزمات العائلة
عروض على المنظفات ومستلزمات العائلة 
عروض على المنظفات ومستلزمات العائلة 
عروض على المنظفات ومستلزمات العائلة 

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عن الكاتب

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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