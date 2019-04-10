كارفور Carrefour عروض بمناسبة رمضان 2019 / تخفيضات على الأجهزة الكهربائية

أقوى العروض المميزة المقدمة من كارفور Carrefour ماركت في مصر، مع حلول شهر رمضان الكريم يقدم كارفور أقور العروض على كافة أنواع الأجهزة الكهربائية والشاشات والوبيلات، كما يقدم الكثير والكثير من السلع الغذائية المختلفة والمتنوعة.

كارفور Carrefour مصر 2019، يقدم جميع فروع كارفور أقوى العروض الاقتصادية لإرضاء جميع عملائها، على السلع الغذائية وعلى أدوات المطبخ وتلك العروض بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وكارفور يفاجئ جميع العملاء كل عرض بالتخفيضات الهائلة والمميزة على جميع السلع الغذائية والغير غذائية وعروض كثيرة على العصائر بمناسبة شهر رمضان المبارك، واليوم من موقعنا “كلمة” سنعرض عليكم متابعينا الكرام الكتالوج الخاص بعروض كارفور مصر بكافة الفروع المنتشرة في جميع محافظات مصر.

أحدث عروض كارفور Carrefour بمناسبة شهر رمضان 2019

ومن أهم عروض كافور شهر رمضان 2019، يقدم تخفيضات على كثيرة على جميع الأجهزة الكهربائية مثل الغسالات، والثلاجات، وشاشات التليفزيون، والخلاطات، كما يوجد عرض خاص على محضر الطعام بكل الماركات وعرض مميز على كاتيل المياه الساخنة، وعروض كثيرة ومميزة على أدوات المطبخ استعداد لشهر رمضان الكريم، كما تتراوح أسعار الأجهزة من 500 جنيه لـ 1000 جنيه وأكثر.

كتالوج عروض كارفور Carrefour بمناسبة شهر رمضان 2019

عروض كارفور على السلع الغذائية بمناسبة رمضان 2019

بينما العروض على السلع الغذائية تشمل على “المكرونة والزيت، والأرز، والصلصة، كما يوجد عروض خاصة على كرتونة رمضان بسعر مناسب لجميع العملاء”، كما يوجد عروض على كافة أنواع المنظفات مثل المناديل الورقية ومنظفات الزجاجـ ومساحيق الملابس، وعرض خاص على معطر جليد اشتري 3 علب بسعر 99 جنيه بدلا من 165 جنيه فهذا سعر مناسب، وعرض على كيروكيس للحشرات عرض على اثنين بسعر واحدة.

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