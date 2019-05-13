عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019

عرض رمضان والعيد من Kazyon كازيون ماركت في فروعه المختلفة ” إحتياجات البيت ” من يوم الثلاثاء 14/5/2019 م وحتى يوم الاثنين 27/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .
منتجات وسلع عرض كازيون 14-17 مايو 2019
- تكييف جري 2 حصان بسعر 8888 جنية .
- تكييف اي جي 1.5 حصان بارد فقط بسعر 5899 جنية .
- شاشة اي جي 32 بوصة بسعر 1899 جنية .
- هاي واي غلاية مياة 1500 وات بسعر 75 جنية .
- كارنفال مروحة بوكس بسعر 219 جنية .
- بطاطس تحمير 5 كيلو بسعر 20 جنية .
- تروفال صينية فرن مستديرة كبيرة بسعر 140 جنية .
- انكور زبدة نيوزلندي غير مملحة بسعر 29.50 جنية .
- ارز الاميرة بسعر 8.25 جنية .
- جبنتي جبنة صفراء قديمة او كريمي أو فيتا او زيتون او اسطنبولي 500 جرام بسعر 7 جنية .
- المراعي حليب كامل او خالي الدسم 1 لتر بسعر 13.75 جنية .
- زيت خليط 750 ملي بسعر 10.75 جنية .
- اكسترا اخضر ارز 1 كيلو بسعر 8.25 جنية .
- الباشا ارز 1 كيلو بسعر 8.25 جنية . الاطيب دقيق 1 كيلو بسعر 6.75 جنية .
- الوليلي سكر 1 كيلو بسعر 8.25 جنية .
- قميص نوم حريمي نص كم بسعر 45 جنية .
- شامبو الفيف عرض خاص 400 ملي بسعر 44 جنية .
- اريال منظف مسحوق اتوماتيك خصم 20 % ( 4 كيلو ) بسعر 126 جنية .
- بامبرز عناية مميزة 3 ( 64 قطعة ) بسعر 166 جنية .
- بامبرز عناية مميزة 4 ( 64 قطعة ) بسعر 166 جنية .
- بامبرز عناية مميزة 5 ( 46 قطعة ) بسعر 199 جنية .
- مكرونتو مكرونة انواع مختلفة 350 جرام بسعر 2.75 جنية .
- الاصيل زيت عباد الشمس 750 ملي بسعر 13.95 جنية .
- ريتش كفتة سيخ 300 جرام بسعر 18.95 جنية .
- دومتي جبنة موزاريلا 200 جرام بسعر 11.95 جنية .
- بريدكس دجاج مجمد 1100 جرام بسعر 41.95 جنية .
- كوكي دجاج مجمد 1000 – 1200 جرام بسعر 41.95 جنية .
- سيارا أو وطنية أو شهد دجاج مجمد 900 – 800 رام بسعر 35.95 جنية .
- جولار سمن خليط 700 ملي بسعر 29.95 جنية .
- الشيف دقيق 1 كيلو بسعر 7.95 جنية .
- الشمس او ناردينو صلصة طماطم 280 جرام بسعر 4.25 جنية .
- الطاجن ارز 1 كيلو بسعر 9.75 جنية .
- كوكي صدور بانيه كرانشي 8 قطع 400 جرام بسعر 28.50 جنية .
- حلواني مفروم بقري 350 جرام بسعر 31.50 جنية .
- بست فود زيتون اخضر 1 كيلو بسعر 17 جنية .
- بست فود زيتون اسود 1 كيلو بسعر 25 جنية .
- بست فود مخلل مشكل 1 كيلو بسعر 15 جنية .
- المراعي زبادي عادي او لايت 105 جرام بسعر 2.75 جنية .
- بيير بطاطس عائلي انواع مختلفة 45.50 جرام بسعر 2 جنية .
- سحراني شوكولاة بالفول السوداني 12 قطعة بسعر 33 جنية .
- قميص نوم حريمي حمالة بسعر 45 جنية .
- بنطلون اولادي تشيبو مقلم بسعر 45 جنية .
- تيشيرت أطفال مطبوع بسعر 35 جنية .
- تشيرت أولادي بسعر 25 جنية .
- شورت اولادي بسعر 22 جنية .
- نستلة مياه 600ملي بسعر 1.95 جنية .
- برسيل منظف مسحوق اتوماتيك 20 % خصم ( 5 كيلو ) بسعر 117 نية .
- برسيل منظف ملابسمسحوق يدوي 1 كيلو بسعر 23.25 جنية .
- برسيل منظف ملابس الوان 2.5 كيلو بسعر 85 جنية .
- جنرال متعدد منظف الاستخدامات 730 مل بسعر 14.50 جنية .
- برسيل منظف ملابس جل 2.65 لتر بسعر 77 جنية .
- جنرال معطر تواليت 2+1 ( 50 جرام ) بسع 38 جنية .
- بريل منظف أطباق سائل 1 لتر بسعر 16.50 جنية .
- شورت بناتي ليكرا سادة او مقلم بسعر 20 جنية .
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