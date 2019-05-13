عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019

عرض رمضان والعيد من Kazyon كازيون ماركت في فروعه المختلفة ” إحتياجات البيت ” من يوم الثلاثاء 14/5/2019 م وحتى يوم الاثنين 27/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات وسلع عرض كازيون 14-17 مايو 2019