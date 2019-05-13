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عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض رمضان والعيد من Kazyon كازيون ماركت في فروعه المختلفة ” إحتياجات البيت ” من يوم الثلاثاء 14/5/2019 م وحتى يوم الاثنين 27/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات وسلع عرض كازيون 14-17 مايو 2019

  • تكييف جري 2 حصان بسعر 8888 جنية .
  • تكييف اي جي 1.5 حصان بارد فقط بسعر 5899 جنية .
  • شاشة اي جي 32 بوصة بسعر 1899 جنية .
  • هاي واي غلاية مياة 1500 وات بسعر 75 جنية .
  • كارنفال مروحة بوكس بسعر 219 جنية .
  • بطاطس تحمير 5 كيلو بسعر 20 جنية .
  • تروفال صينية فرن مستديرة كبيرة بسعر 140 جنية .
  • انكور زبدة نيوزلندي غير مملحة بسعر 29.50 جنية .
  • ارز الاميرة بسعر 8.25 جنية .
  • جبنتي جبنة صفراء قديمة او كريمي أو فيتا او زيتون او اسطنبولي 500 جرام بسعر 7 جنية .
  • المراعي حليب كامل او خالي الدسم 1 لتر بسعر 13.75 جنية .
  • زيت خليط 750 ملي بسعر 10.75 جنية .
  • اكسترا اخضر ارز 1 كيلو بسعر 8.25 جنية .
  • الباشا ارز 1 كيلو بسعر 8.25 جنية . الاطيب دقيق 1 كيلو بسعر 6.75 جنية .
  • الوليلي سكر 1 كيلو بسعر 8.25 جنية .
  • قميص نوم حريمي نص كم بسعر 45 جنية .
  • شامبو الفيف عرض خاص 400 ملي بسعر 44 جنية .
  • اريال منظف مسحوق اتوماتيك خصم 20 % ( 4 كيلو ) بسعر 126 جنية .
  • بامبرز عناية مميزة 3 ( 64 قطعة ) بسعر 166 جنية .
  • بامبرز عناية مميزة 4 ( 64 قطعة ) بسعر 166 جنية .
  • بامبرز عناية مميزة 5 ( 46 قطعة ) بسعر 199 جنية .
  • مكرونتو مكرونة انواع مختلفة 350 جرام بسعر 2.75 جنية .
  • الاصيل زيت عباد الشمس 750 ملي بسعر 13.95 جنية .
  • ريتش كفتة سيخ 300 جرام بسعر 18.95 جنية .
  • دومتي جبنة موزاريلا 200 جرام بسعر 11.95 جنية .
  • بريدكس دجاج مجمد 1100 جرام بسعر 41.95 جنية .
  • كوكي دجاج مجمد 1000 – 1200 جرام بسعر 41.95 جنية .
  • سيارا أو وطنية أو شهد دجاج مجمد 900 – 800 رام بسعر 35.95 جنية .
  • جولار سمن خليط 700 ملي بسعر 29.95 جنية .
  • الشيف دقيق 1 كيلو بسعر 7.95 جنية .
  • الشمس او ناردينو صلصة طماطم 280 جرام بسعر 4.25 جنية .
  • الطاجن ارز 1 كيلو بسعر 9.75 جنية .
  • كوكي صدور بانيه كرانشي 8 قطع 400 جرام بسعر 28.50 جنية .
  • حلواني مفروم بقري 350 جرام بسعر 31.50 جنية .
  • بست فود زيتون اخضر 1 كيلو بسعر 17 جنية .
  • بست فود زيتون اسود 1 كيلو بسعر 25 جنية .
  • بست فود مخلل مشكل 1 كيلو بسعر 15 جنية .
  • المراعي زبادي عادي او لايت 105 جرام بسعر 2.75 جنية .
  • بيير بطاطس عائلي انواع مختلفة 45.50 جرام بسعر 2 جنية .
  • سحراني شوكولاة بالفول السوداني 12 قطعة بسعر 33 جنية .
  • قميص نوم حريمي حمالة بسعر 45 جنية .
  • بنطلون اولادي تشيبو مقلم بسعر 45 جنية .
  • تيشيرت أطفال مطبوع بسعر 35 جنية .
  • تشيرت أولادي بسعر 25 جنية .
  • شورت اولادي بسعر 22 جنية .
  • نستلة مياه 600ملي بسعر 1.95 جنية .
  • برسيل منظف مسحوق اتوماتيك 20 % خصم ( 5 كيلو ) بسعر 117 نية .
  • برسيل منظف ملابسمسحوق يدوي 1 كيلو بسعر 23.25 جنية .
  • برسيل منظف ملابس الوان 2.5 كيلو بسعر 85 جنية .
  • جنرال متعدد منظف الاستخدامات 730 مل بسعر 14.50 جنية .
  • برسيل منظف ملابس جل 2.65 لتر بسعر 77 جنية .
  • جنرال معطر تواليت 2+1 ( 50 جرام ) بسع 38 جنية .
  • بريل منظف أطباق سائل 1 لتر بسعر 16.50 جنية .
  • شورت بناتي ليكرا سادة او مقلم بسعر 20 جنية .

عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019 عروض كازيون ( إحتياجات البيت ) من 14 وحتى 27 مايو 2019

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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