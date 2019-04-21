عروض كازيون لشهر رمضان 2019 الذي يبحث عنه الكثير من الناس، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، فالجميع في هذا الشهر الكريم، يبحث عن التخفيضات على السلع الغذائية والمشروبات وغيرها، وذلك لتوفير المال والحصول على منتج جيد في نفس الوقت، وتقدم كازيون عروض مختلفة وكثيرة على مختلف السلع، وهي تحرص على إرضاء جميع الناس.

ويعد كازيون تجربة ناجحة في البيع بالتجزئة وبتخفيضات عالية، وتأسست عام 2014، بالتعاون بين مستثمرين مصريين وسعوديين وبريطانيين، مع صندوق استثماري يدار بواسطة هيرميس، ويسعى كازيون لتحقيق فكرة البيع بتخفيضات عالية، لتلبية جميع احتياجات المصريين، وله فروع في الكثير من المحافظات، تصل إلى 175 فرعا في 14محافظة، واستطاعت الشركة توظيف ما يقرب من 2000 موظف في 2016، وتسعى لتشغيل 10000موظف بقدوم عام 2024.

عروض كازيون لشهر رمضان 2019

تقدم كازيون عروض كثيرة ومتنوعة لشهر أبريل، بمناسبة شم النسيم وقرب رمضان، وتتنوع العروض على مختلف السلع الغذائية والمشروبات والأجهزة الكهربائية والملابس، وأيضا تقدم عرض كرتونة الخير، حيث يوجد بها 2 كيس أرز، و 3 كيس مكرونة، وكيس سكر، وسمنة، وزيت، وصلصة طماطم، وكل هذا بسعر 62.50 جنيه فقط، وهي تسعى بذلك للتخفيف على الأسرة المصرية، أو لمن يحب عمل الخير في شهر رمضان الكريم، وأيضا تطرح الشركة رقم خدمة عملاء خاص بهم، وذلك في حالة رغبت في الاستفسار عن عروض الشركة، أو عن مكان أقرب الفروع لك.

← إقرأ أيضاً: