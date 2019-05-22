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عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث
عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو

عرض جديد وخاص من لولو هايبر ماركت مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك 1440 هـ / 2019 م للفترة من الاربعاء 22/5/2019 م وحتى يوم الاثنين 10/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات عرض عيد الفطر من لولو 2019

  • مخبوزات العيد : كعك – بيتي فور – بسكويت – غريبة.
  • ملابس وأحذية وشنط : اشترى 2 وأحصل على 1 مجاناً .
  • مستلزمات المصيف : حمامات سباحة بلاستيك – عوامات – مرتبة بحر – مسدس مياه – بورد سباحة .
  • العاب اطفال .
  • حلويات المخبز : تورت – بلح شام – لازانيا – كنافة – كوكيز – سمبوسة – سبرنج رول .
  • فريشات : فاكهة – خضروات – مأكولات بحرية – لحوم – وجبات – عصائر .
  • أجبان ومطهيات : جبن رومي وريكفورد وبراميلي – لانشون – حلاوة طحنية – بسطرمة – زبدة – زبادي.
  • مجمدات غذائية : بانيه – جلاش – دجاج مجمد – سمبوسك – ملوخية .
  • ياميش : تين مجفف – قمر الدين – لوز – عرقسوس – فستق .
  • بقوليات : فاصوليا بيضاء – شوفان – عدس – ارز – مكرونة – نودلز .
  • منتجات بقالة جافة من معلبات.
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : فوط صحية نسائية – شامبو – ماكينات حلاقة – مساحيق غسيل – حفاضات اطفال .
  • مفروشات : ملايات – كوفرتات – ستاير – خداديات – فوط .
  • أدوات منزلية : اطقم ايس كريم – فلاتر مياه – زجاجات – اطقم فناجين – اطقم فرن – اطقم توابل – اطقم برطمانات – اطقم ملاعق – اطقم شاي – أطقم طهي – حلل ضغط .
  • أجهزة كهربائية : ثلاجات – مراوح – مبردات هواء – بوتجازات – غسالات – غلايات مياه – ماكينة كيك – سخانات – ماكينات خياطة – مكانس كهربائية – مكواة – قلاية .
  • موبايلات وتابلت ولاب توباتوشاشات وكاميرات رقمية واجهزة استقبال .

عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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