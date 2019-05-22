عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو

عرض جديد وخاص من لولو هايبر ماركت مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك 1440 هـ / 2019 م للفترة من الاربعاء 22/5/2019 م وحتى يوم الاثنين 10/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .
منتجات عرض عيد الفطر من لولو 2019
- مخبوزات العيد : كعك – بيتي فور – بسكويت – غريبة.
- ملابس وأحذية وشنط : اشترى 2 وأحصل على 1 مجاناً .
- مستلزمات المصيف : حمامات سباحة بلاستيك – عوامات – مرتبة بحر – مسدس مياه – بورد سباحة .
- العاب اطفال .
- حلويات المخبز : تورت – بلح شام – لازانيا – كنافة – كوكيز – سمبوسة – سبرنج رول .
- فريشات : فاكهة – خضروات – مأكولات بحرية – لحوم – وجبات – عصائر .
- أجبان ومطهيات : جبن رومي وريكفورد وبراميلي – لانشون – حلاوة طحنية – بسطرمة – زبدة – زبادي.
- مجمدات غذائية : بانيه – جلاش – دجاج مجمد – سمبوسك – ملوخية .
- ياميش : تين مجفف – قمر الدين – لوز – عرقسوس – فستق .
- بقوليات : فاصوليا بيضاء – شوفان – عدس – ارز – مكرونة – نودلز .
- منتجات بقالة جافة من معلبات.
- منتجات عناية شخصية ومنزلية : فوط صحية نسائية – شامبو – ماكينات حلاقة – مساحيق غسيل – حفاضات اطفال .
- مفروشات : ملايات – كوفرتات – ستاير – خداديات – فوط .
- أدوات منزلية : اطقم ايس كريم – فلاتر مياه – زجاجات – اطقم فناجين – اطقم فرن – اطقم توابل – اطقم برطمانات – اطقم ملاعق – اطقم شاي – أطقم طهي – حلل ضغط .
- أجهزة كهربائية : ثلاجات – مراوح – مبردات هواء – بوتجازات – غسالات – غلايات مياه – ماكينة كيك – سخانات – ماكينات خياطة – مكانس كهربائية – مكواة – قلاية .
- موبايلات وتابلت ولاب توباتوشاشات وكاميرات رقمية واجهزة استقبال .
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