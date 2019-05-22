عروض لولو هايبر ماركت ( عيد الفطر 2019 ) من 22 مايو وحتى 10 يونيو

عرض جديد وخاص من لولو هايبر ماركت مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك 1440 هـ / 2019 م للفترة من الاربعاء 22/5/2019 م وحتى يوم الاثنين 10/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات عرض عيد الفطر من لولو 2019