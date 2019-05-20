عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019

مترو ماركت بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك 1440 هـ أعلن عن عرض جديد للفترة من الاثنين 20/5/2019 م وحتى يوم الاربعاء 5/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع .
منتجات وسلع عرض عيد الفطر 2019 من مترو ماركت Metro Market
- جبن ولحوم باردة : جبنة اسطنبولي وبراميلي وقريش وملح خفيف وكيري ورومي وجودة وايدام وشيدر وكريمي وفيتا ومثلثات وموتزاريلا / لبنة / قشطة / زبادي / لبن رايب / مشروب زبادي / كريمة طبخ / سمن / بسطرمة / رنجة / فسيخ / سردينلانشون / قشطة فراخ .
- أطعمة طازجة : خضروات – فاكهة – أسماك – جمبري – سبيط – لحوم – دواجن.
- أطعمة مجمدة : بط – بانيه – سمبوسك .
- بقالة : مجموعة من المعلبات والبقوليات والخلطات والنكهات والمشروبات والالبان والعصائر وشيبس وبسكويت وحلويات وشيكولاتة.
- مخبوزات العيد من مونجيني : بسكويت وكعك وبيتي فور.
- منتجات غير غذائية : مساحيق غسيل – كلور – منظف اطباق – مساحيق غسالات اطباق – معقم منتجات غذائية – سائل مطهر – منظف زجاج – معطر جو – صابون – مناديل – مزيل شعر – شاور جل – صابون سائل – شامبو – مزيل عرق – مبيد حشري – معجون اسنان – ورق تواليت – اكياس شوي – ممسحة – فوطة متعددة الاغراض – بطاريات – اكياس ثلاجة – حفاضات – فوط نسائية – ماكينات حلاقة – فوم حلاقة – ملمع اثاث – مبيد حشري – منظف ارضيات.
التعليقات