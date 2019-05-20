عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019

مترو ماركت بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك 1440 هـ أعلن عن عرض جديد للفترة من الاثنين 20/5/2019 م وحتى يوم الاربعاء 5/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع .

منتجات وسلع عرض عيد الفطر 2019 من مترو ماركت Metro Market