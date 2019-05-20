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عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

مترو ماركت بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك 1440 هـ أعلن عن عرض جديد للفترة من الاثنين 20/5/2019 م وحتى يوم الاربعاء 5/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع .

منتجات وسلع عرض عيد الفطر 2019 من مترو ماركت Metro Market

  • جبن ولحوم باردة : جبنة اسطنبولي وبراميلي وقريش وملح خفيف وكيري ورومي وجودة وايدام وشيدر وكريمي وفيتا ومثلثات وموتزاريلا / لبنة / قشطة / زبادي / لبن رايب / مشروب زبادي / كريمة طبخ / سمن / بسطرمة / رنجة / فسيخ / سردينلانشون / قشطة فراخ .
  • أطعمة طازجة : خضروات – فاكهة – أسماك – جمبري – سبيط – لحوم – دواجن.
  • أطعمة مجمدة : بط – بانيه – سمبوسك .
  • بقالة : مجموعة من المعلبات والبقوليات والخلطات والنكهات والمشروبات والالبان والعصائر وشيبس وبسكويت وحلويات وشيكولاتة.
  • مخبوزات العيد من مونجيني : بسكويت وكعك وبيتي فور.
  • منتجات غير غذائية : مساحيق غسيل – كلور – منظف اطباق – مساحيق غسالات اطباق – معقم منتجات غذائية – سائل مطهر – منظف زجاج – معطر جو – صابون – مناديل – مزيل شعر – شاور جل – صابون سائل – شامبو – مزيل عرق – مبيد حشري – معجون اسنان – ورق تواليت – اكياس شوي – ممسحة – فوطة متعددة الاغراض – بطاريات – اكياس ثلاجة – حفاضات – فوط نسائية – ماكينات حلاقة – فوم حلاقة – ملمع اثاث – مبيد حشري – منظف ارضيات.

عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019 عروض مترو ماركت بمناسبة العيد من 20 مايو وحتى 5 يونيو 2019

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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