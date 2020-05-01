عروض مترو ماركت من 1 وحتى 15 مايو 2020

عرض جديد من سلسلة مترو ماركت في مصر بدءاً من الجمعة 1-5-2020 وحتى يوم الجمعة 15-5-2020 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات.

مجلة عروض مترو 1-15 مايو 2020

مجموعة عروض خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك من اقسام الهايبر المختلفة