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عروض مترو ماركت من 1 وحتى 15 مايو 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

عرض جديد من سلسلة مترو ماركت في مصر بدءاً من الجمعة 1-5-2020 وحتى يوم الجمعة 15-5-2020 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات.

مجلة عروض مترو 1-15 مايو 2020

مجموعة عروض خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك من اقسام الهايبر المختلفة

  • كرتونة رمضان بسعر 75 جنيه مكونة من ( 2 ارز مصري اكسترا 1 كيلو – 1 هنادي زيت 700 مل – 1 سكر الاسرة مصري 1 كيلو – 1 روابي سمن 500 جرام – 1 مكرونتو فرن 350 جرام – 2 مكرونتو مكرونة خواتم 350 جرام – 1 العين صلصة 280 جرام – 1 شتي 40 جرام – 1 ملح الخير 300 جرام ).
  • أجبان ومطهيات : مجموعة متنوعة من الجبن الرومي والشيدر و البراميلي والموتزاريلا والاسطنبولي والثلاجة والقريش والماح خفيف والجودة والكيري ) – زبدة – زبادي – مخللات .
  • أطعمة مجمدة : ايس كريم – ملوخية – قواعد بيتزا – سمبوسك.
  • أطعمة طازجة : لحوم – دواجن – منتجات بحرية – فاكهة – خضروات .
  • منتجات بقالة : مجموعة متنوعة من المعلبات والبقوليات والالبان والعصائر  والمشروبات .
  • منتجات العناية الشخصية والمنزلية : مساحيق غسيل – منظف اطباق – منظف زجاج – سائل ايدي – سائل استحمام – منعم ملابس – ورق مطبخ – مناديل تواليت – صابون – مبيد حشري – اسبراي شمواه – دورق – المونيوم فويل – طقم عصائر .

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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