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عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019

سلسلة مترو ماركت أعلنت عن عرض جديد في سلسلة محلاتها المختلفة في مصر بدءاً من يوم الاثنين 24-6-2019 م وحتى يوم الاثنين 8-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية , على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات المختلقة .

منتجات وسلع عرض مترو اليوم

  • جبن ولحوم باردة : جبن رومي بطارخ وشيدر و قريش و ملح خفيف وبراميلي اسكندراني وخزين وجودة واولد امستردام وكيري وريكفورد علب وموتزاريلا ومثلثات – كريمة طهي – كريمة خفق – لبنة – لانشون – صدور مدخنة – بسطرمة – مخلل – زيتون – لبن رايب – مشروب زبادي – زبادي – بودينج .
  • أطعمة طاجة : لحوم – دواجن – اسماك – فاكهة – خضروات .
  • أطعمة مجمدة : بط – سمك – جمبري – سمبوسك – كاليماري – ناجيتس .
  • بقالة : ارز – مكرونة – سمن – زيت – سكر – خوخ انصاف – مهلبية – حليب – ملح – طحينة – فول – تونة – حبوب ذرة حلوة – كورند بيف – مشروب حليب باطهم مختلفة – لبن جاف – مشروب شيكولاتة – عصائر متنوعة – مياه – مشروبات غازية – شاي – نسكافيه – قهوة – مارشيمللو – بطاطس شيبس – بسكويت – شيكولاتة – بنبون .
  • منتجات غي غذائية : مساحيق غسيل – كلور – منعم ملابس – مسحوق غسالات اطباق – سائل منظف – معقم منتجات غذائية وغير غذائية – مطهر – منظف متعدد الاغراض – منظف زجاج – معطر جو – مبيد حشري – ملمع اثاث – صابون – سائل ايدي – شاور جل – شامبو – بلسم – زيت شعر – مناديل – ورق مطبخ – ورق فويل – مفرش سفرة – اكياس قمامة – فوط متعددة الاغراض – اكياس ثلاجة .

عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019 عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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