عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019

سلسلة مترو ماركت أعلنت عن عرض جديد في سلسلة محلاتها المختلفة في مصر بدءاً من يوم الاثنين 24-6-2019 م وحتى يوم الاثنين 8-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية , على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات المختلقة .
منتجات وسلع عرض مترو اليوم
- جبن ولحوم باردة : جبن رومي بطارخ وشيدر و قريش و ملح خفيف وبراميلي اسكندراني وخزين وجودة واولد امستردام وكيري وريكفورد علب وموتزاريلا ومثلثات – كريمة طهي – كريمة خفق – لبنة – لانشون – صدور مدخنة – بسطرمة – مخلل – زيتون – لبن رايب – مشروب زبادي – زبادي – بودينج .
- أطعمة طاجة : لحوم – دواجن – اسماك – فاكهة – خضروات .
- أطعمة مجمدة : بط – سمك – جمبري – سمبوسك – كاليماري – ناجيتس .
- بقالة : ارز – مكرونة – سمن – زيت – سكر – خوخ انصاف – مهلبية – حليب – ملح – طحينة – فول – تونة – حبوب ذرة حلوة – كورند بيف – مشروب حليب باطهم مختلفة – لبن جاف – مشروب شيكولاتة – عصائر متنوعة – مياه – مشروبات غازية – شاي – نسكافيه – قهوة – مارشيمللو – بطاطس شيبس – بسكويت – شيكولاتة – بنبون .
- منتجات غي غذائية : مساحيق غسيل – كلور – منعم ملابس – مسحوق غسالات اطباق – سائل منظف – معقم منتجات غذائية وغير غذائية – مطهر – منظف متعدد الاغراض – منظف زجاج – معطر جو – مبيد حشري – ملمع اثاث – صابون – سائل ايدي – شاور جل – شامبو – بلسم – زيت شعر – مناديل – ورق مطبخ – ورق فويل – مفرش سفرة – اكياس قمامة – فوط متعددة الاغراض – اكياس ثلاجة .
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