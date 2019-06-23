عروض مترو ماركت من 24 يونيو وحتى 8 يوليو 2019

سلسلة مترو ماركت أعلنت عن عرض جديد في سلسلة محلاتها المختلفة في مصر بدءاً من يوم الاثنين 24-6-2019 م وحتى يوم الاثنين 8-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية , على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات المختلقة .

منتجات وسلع عرض مترو اليوم