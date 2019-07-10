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عروض منتجات ميانتا في هايبر ون – يوليو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض منتجات ميانتا في هايبر ون – يوليو 2019

عروض خاصة على الاجهزة الكهربائية من ميانتا في هايبر ون Hyper one طوال شهر يوليو ( 7 ) 2019 وذلك في فرعي هايبر وان بالشيخ زايد وطريق القاهرة الاسماعيلية والمنتجات هي :

  • ميكروويف ميانتا ( 800 واط – 25 لتر – شاشة ديجيتال – 7  مستويات للطاقة مع وظيفة إذابة المجمدات – 8 برامج طهي أتوماتيكية – طبق دوار قطر 270 مم – تايمر 95 دقيقة مع جرس – نظام أمان لحماية الأطفال ) بسعر 1999 جنية بدلاً من 2499 جنية .
  • محضر طعام ( 800 وات – 26 وظيفة – وعاء سعة 2 لتر – خلاط سعة 1.5 لتر – شفرات لجرش التلج – مطحنة للبن – والحبوب والتوابل – إسطوانة للخفق – سكين للعجن – ملحقات إستانلس ستيل للبشر والتقطيع ) بسعر 1399 جنية بدلاً من 1799 جنية .
  • مكواه بالبخار ( 2400 وات – قاعدة من السيراميك المزدوج – كي افقي بالبخار مع دفقات بخار اضافية 140 جم / الدقيقة – وظيفتي منع التنقيط والتنظيف الذاتي – إضاءة ليد ) بسعر 429 جنية بدلاً من 499 جنية .
  • مكنسة كهربائية ميانتا ( 2000 وات – كيس قمامة قماش للاتربة 2.5 لتر – فلتر لمنع تسرب الاتربة والغبار – ملحقات متنوعة وانبوب شقط تلسكوبي ) بسعر 1399 جنية بدلاً 1799 جنية .
  • ميكروويف ميانتا ( 900 واط – 28 لتر – شاشة ديجيتال – 5 مستويات للطاقة مع وظيفة إذابة المجمدات – 8 برامج طهي أتوماتيكية ) بسعر 2749 جنية بدلاً من 3199 جنية .
  • ميكروويف ميانتا ( 1000 واط – 36 لتر – شاشة ديجيتال – 5 مستويات للطاقة مع وظيفة إذابة المجمدات – 8 برامج طهي أتوماتيكية ) بسعر 2999 جنية بدلاً من 3499 جنية .
  • صانعة قهوة بسعر 599 جنية بدلاً من 719 جنية .
  • خلاط بسعر 999 جنية بدلاً من 1099 جنية .
  • مضرب غاطس بسعر 999 جنية بدلاً من 1199 جنية .
  • ماكينة تهذيب الشعر بسعر 489 جنية بدلاً من 599 جنية .
  • مكواة فرد الشعر بسعر 399 جنية بدلاً من 565 جنية .
  • مكواة بخار استاند بسعر 1999 جنية بدلاً من 2399 جنية .

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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