عروض منتجات ميانتا في هايبر ون – يوليو 2019

عروض خاصة على الاجهزة الكهربائية من ميانتا في هايبر ون Hyper one طوال شهر يوليو ( 7 ) 2019 وذلك في فرعي هايبر وان بالشيخ زايد وطريق القاهرة الاسماعيلية والمنتجات هي :

ميكروويف ميانتا ( 800 واط – 25 لتر – شاشة ديجيتال – 7 مستويات للطاقة مع وظيفة إذابة المجمدات – 8 برامج طهي أتوماتيكية – طبق دوار قطر 270 مم – تايمر 95 دقيقة مع جرس – نظام أمان لحماية الأطفال ) بسعر 1999 جنية بدلاً من 2499 جنية .

محضر طعام ( 800 وات – 26 وظيفة – وعاء سعة 2 لتر – خلاط سعة 1.5 لتر – شفرات لجرش التلج – مطحنة للبن – والحبوب والتوابل – إسطوانة للخفق – سكين للعجن – ملحقات إستانلس ستيل للبشر والتقطيع ) بسعر 1399 جنية بدلاً من 1799 جنية .

مكواه بالبخار ( 2400 وات – قاعدة من السيراميك المزدوج – كي افقي بالبخار مع دفقات بخار اضافية 140 جم / الدقيقة – وظيفتي منع التنقيط والتنظيف الذاتي – إضاءة ليد ) بسعر 429 جنية بدلاً من 499 جنية .

مكنسة كهربائية ميانتا ( 2000 وات – كيس قمامة قماش للاتربة 2.5 لتر – فلتر لمنع تسرب الاتربة والغبار – ملحقات متنوعة وانبوب شقط تلسكوبي ) بسعر 1399 جنية بدلاً 1799 جنية .

ميكروويف ميانتا ( 900 واط – 28 لتر – شاشة ديجيتال – 5 مستويات للطاقة مع وظيفة إذابة المجمدات – 8 برامج طهي أتوماتيكية ) بسعر 2749 جنية بدلاً من 3199 جنية .

ميكروويف ميانتا ( 1000 واط – 36 لتر – شاشة ديجيتال – 5 مستويات للطاقة مع وظيفة إذابة المجمدات – 8 برامج طهي أتوماتيكية ) بسعر 2999 جنية بدلاً من 3499 جنية .

صانعة قهوة بسعر 599 جنية بدلاً من 719 جنية .

خلاط بسعر 999 جنية بدلاً من 1099 جنية .

مضرب غاطس بسعر 999 جنية بدلاً من 1199 جنية .

ماكينة تهذيب الشعر بسعر 489 جنية بدلاً من 599 جنية .

مكواة فرد الشعر بسعر 399 جنية بدلاً من 565 جنية .

مكواة بخار استاند بسعر 1999 جنية بدلاً من 2399 جنية .