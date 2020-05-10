عروض ميانتا في هايبر وان – مايو 2020

عرض الاجهزة الكهربائية من شركة ميانتا Mienta في هايبر وان Hyper one بدءاً من الاحد 10-5-2020 وحتى نفاذ الكمية.
- مايكروويف 25 لتر ( 800 وات – شاشة ديجيتال – 7 مستويات طاقة واذابة جليد – 8 برامج طهي – طبق دوار 270 مم – تايمر 95 دقيقة مع جرس – نظام أمان لحماية الأطفال ) بسعر 2199 جنيه بدلاً من 2699 جنيه.
- مايكروويف 43 لتر ( 1000 وات – شواية 1300 وات – شاشة ديجيتال – 11 مستوى للطاقة واذابة جليد – 8 برامج طهي – وظيفة شواية منفصلة – طبق دوار 320 مم – ملحق شواية كروم- تايمر 60 دقيقة مع جرس – نظام أمان لحماية الأطفال ) بسعر 2999 جنيه بدلاً من 3999 جنيه.
- مروحة ستاند 16 بوصة ( 5 ريش – 3 سرعات – مفتاح دوران للتحكم في اتجاه رأس المروحة الى اليمين واليسار – إمكانية إمالة رأس المروحة لأعلى واسفل للتحكم في اتجاه تدفق الهواء – امكانية ضبط ارتفاع المروحة حتى 1.5 متر لتناسب كافة انواع الإستخدام – شبكة مزودة بكليبسات لسهولة تركيب وفك أو تنظيف المروحة ) بسعر 899 جنيه بدلاً من 1299 جنيه.
- مروحة ستاند 18 بوصة ( 5 ريش – 3 سرعات مع وظيفة الدوران – مزودة بريموت كنترول مع مؤقت 6 ساعات لاستخدام اكثر ملائمة – إمكانية إمالة رأس المروحة لأعلى واسفل للتحكم في اتجاه تدفق الهواء – امكانية ضبط ارتفاع المروحة حتى 1.5 متر لتناسب كافة انواع الإستخدام – شبكة مزودة بكليبسات لسهولة تركيب وفك أو تنظيف المروحة ) بسعر 1299 جنيه بدلاً من 1599 جنيه.
- محضر طعام ( 1000 واط – 28 وظيفة – وعاء 1.5 لتر – خلاط 1.5 لتر – مطحنة توابل وبن وحبوب – 4 شفرات استانلس ستيل – 5 اسطوانات استيلستيا للبشر والتقطيع ) بسعر 1299 جنيه بدلاً من 1899 جنيه. جهاز القهوة التركي ( تحضير 5 فناجين قهوة تركي – خاصية الايقاف الاتوماتيكي لمنع الفوران – جرس للتنبيه عبد بدء وانتهاء عملية تحضير القهوة – وعاء للقهوة سهل الاستخدام والتنظيف ) بسعر 1199 جنيه بدلاً من 1399 جنيه.
- كبة ( 550 واط – وعاء سعة 1.5 لتر – 4 شفرات استانلس ستيل – شفرات قابلة للفك وسهولة التنظيف – قاعدة من المطاط مضاد للانزلاق ) بسعر 252 جنيه بدلاً من 749 جنيه.
- غلاية كهربائية 2150 واط 1.7 لتر بسعر 399 جنيه بدلاً من 449 جنيه.
- غلاية كهربائية 2150 واط سعر 1.7 لتر زجاج بسعر 499 جنيه بدلاً من 599 جنيه.
- مكواة بالبخار 2200 واط بسعر 399 جنيه بدلاً من 449 جنيه.
- قرص تسخين دماسة 500 واط بسعر 239 جنيه بدلاً من 295 جنيه.