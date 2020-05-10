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عروض ميانتا في هايبر وان – مايو 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

عرض الاجهزة الكهربائية من شركة ميانتا Mienta  في هايبر وان Hyper one بدءاً من الاحد 10-5-2020 وحتى نفاذ الكمية.

  • مايكروويف 25 لتر ( 800 وات – شاشة ديجيتال – 7 مستويات طاقة واذابة جليد – 8 برامج طهي – طبق دوار 270 مم – تايمر 95 دقيقة مع جرس – نظام أمان لحماية الأطفال ) بسعر 2199 جنيه بدلاً من 2699 جنيه.
  • مايكروويف 43 لتر ( 1000 وات – شواية 1300 وات – شاشة ديجيتال – 11 مستوى للطاقة واذابة جليد – 8 برامج طهي – وظيفة شواية منفصلة – طبق دوار 320 مم – ملحق شواية كروم- تايمر 60 دقيقة مع جرس – نظام أمان لحماية الأطفال ) بسعر 2999 جنيه بدلاً من 3999 جنيه.
  • مروحة ستاند 16 بوصة ( 5 ريش – 3 سرعات – مفتاح دوران للتحكم في اتجاه رأس المروحة الى اليمين واليسار – إمكانية إمالة رأس المروحة لأعلى واسفل للتحكم في اتجاه تدفق الهواء – امكانية ضبط ارتفاع المروحة حتى 1.5 متر لتناسب كافة انواع الإستخدام – شبكة مزودة بكليبسات لسهولة تركيب وفك أو تنظيف المروحة ) بسعر 899 جنيه بدلاً من 1299 جنيه.
  • مروحة ستاند 18 بوصة ( 5 ريش – 3 سرعات مع وظيفة الدوران – مزودة بريموت كنترول مع مؤقت 6 ساعات لاستخدام اكثر ملائمة – إمكانية إمالة رأس المروحة لأعلى واسفل للتحكم في اتجاه تدفق الهواء – امكانية ضبط ارتفاع المروحة حتى 1.5 متر لتناسب كافة انواع الإستخدام – شبكة مزودة بكليبسات لسهولة تركيب وفك أو تنظيف المروحة ) بسعر 1299 جنيه بدلاً من 1599 جنيه.
  • محضر طعام ( 1000 واط – 28 وظيفة – وعاء 1.5 لتر – خلاط 1.5 لتر – مطحنة توابل وبن وحبوب – 4 شفرات استانلس ستيل – 5 اسطوانات استيلستيا للبشر والتقطيع ) بسعر 1299 جنيه بدلاً من 1899 جنيه. جهاز القهوة التركي ( تحضير 5 فناجين قهوة تركي – خاصية الايقاف الاتوماتيكي لمنع الفوران – جرس للتنبيه عبد بدء وانتهاء عملية تحضير القهوة – وعاء للقهوة سهل الاستخدام والتنظيف ) بسعر 1199 جنيه بدلاً من 1399 جنيه.
  • كبة ( 550 واط – وعاء سعة 1.5 لتر – 4 شفرات استانلس ستيل – شفرات قابلة للفك وسهولة التنظيف – قاعدة من المطاط مضاد للانزلاق ) بسعر 252 جنيه بدلاً من 749 جنيه.
  • غلاية كهربائية 2150 واط 1.7 لتر بسعر 399 جنيه بدلاً من 449 جنيه.
  • غلاية كهربائية 2150 واط سعر 1.7 لتر زجاج بسعر 499 جنيه بدلاً من 599 جنيه.
  • مكواة بالبخار 2200 واط بسعر 399 جنيه بدلاً من 449 جنيه.
  • قرص تسخين دماسة 500 واط بسعر 239 جنيه بدلاً من 295 جنيه.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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