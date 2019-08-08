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عروض هايبر بنده الأسبوعية 2019.. عروض عيد الأضحى المبارك تخفيضات خيالية

كتب سمير زيادةفي آخر تحديث

ننشر لكم عروض هايبر بنده الأسبوعية للأسبوع الثاني من شهر ذي الحجة وهو الأحدث لهذا الشهر بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 1440هـ، وتشمل عروض الأضحى من ماركت هايبر بنده في جميع فروع الشركة المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية والتي يصل عددها إلى 41 فرعًا، مختلف السلع والمنتجات الغذائية والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية، والأجهزة الإلكترونية من أحدث ماركات الموبايلات وشاشات التلفزيون والالبسة وغيرها الكثير، ويتم طرح هذه السلع للبيع بأسعار مخفضة ومميزة وتناسب قدرات المالية كافة فئات المجتمع السعودي، وتشهد فروع هايبر بنده مع اقتراب موعد عيد الأضحى، إقبالًا متزايدًا لما اشتهرت به بأسعارها التنافسية في مجال صناعة البيع بالتجزئة.

عروض هايبر بنده الأسبوعية 2019

عروض هايبر بنده الأسبوعية عيد الاضحى
عروض هايبر بنده الأسبوعية عيد الاضحى

عروض عيد الأضحى من هايبر بنده الفترة 7 – 20 ذي الحجة

استطاعت ماركت هايبر بنده أن تحتل مرتبة متقدمة بين الشركات والمؤسسات ذات نشاط البيع بالتجزئة، وفيما يلي ننشر صور كتالوج عروض هايبر بنده الأسبوعية بمناسبة عيد الاضحى المبارك وذلك خلال الفترة من 7- 20 ذي الحجة 1440هـ:

عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده

عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده

عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده

عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده
عروض المواد الغذائية والمشروبات من هايبر بنده

عروض على الأجهزة الكهربائية والادوات المنزلية

أجهزة كهربائية وادوات منزلية1
أجهزة كهربائية وادوات منزلية1
أجهزة كهربائية وادوات منزلية1
أجهزة كهربائية وادوات منزلية1
أجهزة كهربائية وادوات منزلية1
أجهزة كهربائية وادوات منزلية1 

عروض المنظفات ومستلزمات العائلة

عروض المنظفات ومستلزمات العائلة 
عروض المنظفات ومستلزمات العائلة

عروض الأجهزة الإلكترونية وشاشات التلفزيون

عروض الأجهزة الإلكترونية وشاشات التلفزيون
عروض الأجهزة الإلكترونية وشاشات التلفزيون

عروض الأجهزة الإلكترونية وشاشات التلفزيون 

عروض الألبسة واحتياجات المدرسة

عروض الألبسة واحتياجات المدرسة
عروض الألبسة واحتياجات المدرسة
عروض الألبسة واحتياجات المدرسة

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عن الكاتب

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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