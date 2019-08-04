عقب ارتفاعه أمس.. سعر الذهب اليوم الأحد 4-8-2019 يتراجع بنحو 4 جنيه للجرام

سجل سعر الذهب اليوم بمصر انخفاض بنحو 4 جنيهات للجرام عقب ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات يومي الجمعة والسبت بنحو 12 جنيه للجرام، يُذكر أيضاً أن سبب ارتفاع سعر الذهب هو ارتفاع سعر الأوقية عالمياً بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بنحو ربع نقطة يوم الأربعاء الماضي، ليتراجع الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من الذهب ويُسجل الآن 5280 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر إنخفاض جديد بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية بنحو 4 دولار مقارنةً بتعاملات أمس السبت، وتراجع عيار 21 بقيمة 4 جنيهات للجرام ليُسجل الآن وفق أخر تقارير 660 جنيه، بينما سجل عيار 24 مقابل الجرام بنحو 754 جنيه بدون قيمة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

نتابع معكم سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة من خلال موقع كلمة دوت أورج نظراً للتغييرات التي تطرأ على قيمة المعدن الأصفر متأثراً بسعر الأوقية عالمياً، والذي سجل في الوقت الحالي مقابل الدولار الأمريكي بنحو 1440 دولار.



الجدول السابق يتضمن أحدث تقارير من محلات الصاغة، مع العلم بأنها غير شاملة قيمة المصنعية والتي تختلف طبقاً لعدة عوامل أخري مثل حجم المشغولات.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية استقرار بالتزامن مع سعر الأوقية الذي يُسجل في الوقت الحالي 5406 ريال، وبموجبها سجل عيار 21 للجرام 152.09 ريال، بينما سجل عيار 18 مقابل الجرام 130.36 ريال، وسجل الجنيه الذهب مقابل الريال السعودي 1217 ريال.

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي عيار 24 173.81 46.33 عيار 22 159.33 42.47 عيار 21 152.09 40.54 عيار 18 130.36 34.75 عيار 14 101.39 27.03 عيار 12 86.91 23.17 الجنيه الذهب 1217 324.35 أوقية الذهب 5406 1441 كيلو الذهب 173.814 46.334

الأسعار مُحدثة وفق أخر تقارير صادرة حتى الآن بالتزامن مع سعر الأوقية الذي يُسجل في الوقت الحالي 1441 دولار، ونحرص عبر موقع كلمة دوت أورج أن يتم تحديث أسعار الذهب على مدار التعاملات اليومية علماً بأن سعر الذهب في مصر يتم تحديثه بشكل تلقائي.