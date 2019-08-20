عقب تراجعه أمس.. سعر الذهب يُسجل ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء 20-8-2019

سجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاع جديد بقيمة جنيهان على كافة أعيرة الذهب بمحلات الصاغة نتيجة لإرتفاع سعر الأوقية عالمياً بنحو 10 دولار مقارنةً بسعرها مساء أمس الإثنين، وجاء ارتفاع أسعار الذهب اليوم نتيجة لإرتفاع الطلب على الأصفر عالمياً، جدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر قد تراجعت أمس بنحو 3 جنيه للجرام عقب هبوط الأوقية تحت حاجز ال 1500 دولار.

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جديد أصاب سعر الذهب اليوم ولكن بشكل طفيف بنحو 2 جنيه للجرام، ليُسجل الجنيه الذهب في أحدث تعاملات 5568 جنيه الذي يزن 8 جرام، وسجل عيار 24 جنيه للجرام في أحدث تعاملات 795 جنيه بدون إضافة قيمة المصنعية، بينما سجل عيار 18 الأكثر مبيعاً في محافظتي القاهرة والإسكندرية بقيمة 596 جنيه للجرام تزامناً مع سعر الأوقية الحالي الذي سجل 1505 دولار.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه عيار 24 795 عيار 21 696 عيار 18 596 الجنيه الذهب 5568 أوقية الذهب 1505 دولار

يُذكر أن أسعار الذهب في مصر قد شهدت ارتفاع كبير خلال الشهر الجاري عقب تخطي الأوقية للمرة الأولي عالمياً إلى أكثر من 1520 دولار، وتأثرت كافة أعيرة الذهب في مصر نتيجة لهذا الإرتفاع، ويُذكر أيضاً أن عيار 21 قد سجل مُسبقاً 702 جنيه للجرام وهو أعلى سعر للذهب في مصر سجله عيار 21 حتى وقتنا الحالي.

سعر الذهب اليوم في مصر بدون المصنعية

بالتزامن مع أسعار الذهب التي أصبحت تشهد تغييرات عديدة من وقت لآخر، حرصنا عبر موقع كلمة دوت أورج أن نستعرض لكم جدول يضم كافة أعيرة الذهب ويتم تحديثه بشكل تلقائي فور جدوث أي تغييرات جديدة في قيمة الأوقية عالمياً.