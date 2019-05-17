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عيار 18 بـ 525 جنيه | أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-5-2019 في مصر

كتب عبد العزيز علي آخر تحديث

أسعار الذهب اليوم في مصر سجلت استقرار في كافة أعيرة الذهب بعد أن شهد المعدن الأصفر في مصر حالة من التذبذبات خلال الأسبوع الماضي، سعر الأوقية عالمياً هو المُتحكم الرئيسي في سعر الذهب في مصر، وسجل عيار 21 بدون المصنعية بنحو 613 جنية مقابل الجرام الواحد، فيما سجلت الأوقية في أحدث تقرير لها عالمياً بنحو 1285 دولار.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أوقية الذهب خلال الأسبوع الماضي حالة من الارتفاع نتيجة لقرار ترامب بنحو زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصين بنحو 200 مليار دولار، واستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة تزامناً مع استقرار الأوقية عالمياً عند 1285 دولار، وسجل الجنية الذهب والذي يزن 8 جرامات صافي من عيار 21 بنحو 4904 جنية، وإليكم أسعار الذهب الجمعة بدون المصنعية.

العيار السعر بالجنية بدون المصنعية
عيار 24 699
عيار 21 613
عيار 18 525
الجنية الذهب 4904

يشهد عيار 18 إقبالاً كبيراً من المواطنين خاصة من سكان القاهرة، وهو الأكثر طلباً بعد عيار 21 والذي منتشر بشكل كبير خاصةً في محافظات الوجهة القبلي والبحري، مع مراعاة أن أسعار الذهب في الجدول السابق بدون إضافة المصنعية خاصةً وأنها تتوقف على عدة عوامل أهمها حجم المشغولات.

 متوسط سعر الذهب اليوم بأسواق المال

سعر الذهب اليوم أحد أهم إهتمامات المواطنين في الوطن العربي بشكل خاص، نتيجة لإرتباط الزواج بما يسمونه “بالشبكة”، وكذلك لإدخار الأموال، خاصةً وأن المعدن الأصفر لا يفقد قيمته، ويلجأ البعض لإدخار أموالهم في الذهب بدلاً من العملات الورقية نتيجة للتغييرات التي أصبحت تشهدها بعد تعويم الجنية المصري.

عيار 18 بـ 525 جنيه | أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-5-2019 في مصر

وسجل عيار 22 للجرام الواحد 641.04 جنية، فيما سجل عيار 14 بنحو 407.93 جنية للجرام، ونتابع معكم سعر الذهب في مصر على مدار اليوم.

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عن الكاتب

عبد العزيز علي

عبد العزيز على، طالب بالفرقة الرابعة ميكانيكا قوي، أعمل في مجال الصحافة الالكترونية منذ أكثر من 4 سنوات

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