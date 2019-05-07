عيار 21 بـ 613 جنيه | أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2019 مُحدث

شهدت أسعار الذهب في مصر مع بداية أول أيام شهر رمضان الكريم ارتفاع جديد في قيمة أعيرة الذهب في محلات الصاغة بمصر، وبلغ قيمة الارتفاع بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد، الجدير بالذكر أن سعر الذهب في مصر قد شهد حالة من الهبوط المتكرر منذ مطلع مايو الجاري، وسجل عيار 21 وفق آخر تقرير بنحو 613 جنية بدون إضافة المصنعية، وبلغت أوقية الذهب 1283 دولار.

أسعار الذهب في مصر

على الرغم من أسعار الذهب في مصر أصبحت تشهد اختلافات طفيفة سواء بارتفاع سعر الذهب أو إنخفاض قيمته، إلا أن سعر الذهب اليوم يُعد من أكبر إهتمامات المواطنين بعد سعر الدولار اليوم، ليس فقط للمواطنين المُقبلين على الزواج بل أيضاً للإدخار وخاصة الجنية الذهب، وسجل الجنية الذهب وفق آخر تقارير حتى الآن 4904 جنية والذي يزن بنحو 8 جرامات.

العيار السعر بالجنية المصري عيار 24 700 عيار 21 613 عيار 18 525 الجنية الذهب 4904 أوقية الذهب 1283 دولار

علماً بأن أسعار الذهب السابقة مُحدثة وفق آخر تحديثات بالإضافة إلا أنها بدون قيمة المصنعية، فقيمة المصنعية تختلف من صائغ لآخر وفق ضوابط رئيسية مثل حجم المشغولات وحجم ماركة الذهب.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-5-2019.

سعر الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات تاريخية لأول مرة في تاريخ سعر الذهب في مصر، خاصةً بعد تعويم العملة المصرية وارتفاع قيمتها بنحو الضعف تقريباً، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على قيمة الذهب في مصر، ونتابع معكم على مدار اليوم الثلاثاء سعر الذهب ورصد التقارير الجديدة الخاصة بسعر الأوقية ومختلف الأعيرة حالة وجود تحركات جديدة في محلات الصاغة.