عيار 21 يسجل 720 جنيهاً.. إعرف سعر الذهب اليوم الخميس 05/9/2019 في مصر و السعودية
سعر الذهب اليوم الخميس المُوافق 5/9/2019 في مصر و المملكة العربية السعودية في الأسواق المحلية بعد الزيادة الكبيرة التي طرأت عليه حيث إرتفع سعر الجرام عيار 21 من من 712 الى 722 جنيهاً، كما بلغ سعر جرام الذهب للعيار 24 حوالي 823 جنيهاً، وسوف نعرض لكم أسعار باقي الأعيرة والوحدات بالجنيه المصري و الريال السعودي .
سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر بالمصنعية نعرضه لكم من خلال الجدول الآتي .
|الوحدة
|جنيه مصري
|دولار أمريكي
|سعر الذهب عيار 24
|822.85 جنيه
|49.79
|سعر الذهب عيار 22
|754.28 جنيه
|45.65
|سعر الذهب عيار 21
|720.01 جنيه
|43.57
|سعر الذهب عيار 18
|617.14 جنيه
|37.35
|سعر الذهب عيار 14
|480.00 جنيه
|29.05
|سعر الذهب عيار 12
|411.42 جنيه
|24.90
|سعر الذهب عيار 9
|308.57 جنيه
|18.67
|سعر أوقية الذهب
|25,591 جنيه
|1,549
|سعر الجنيه الذهب
|5,760 جنيه
|348.57
|سعرالكيلو الذهب
|822,846 جنيه
|49,794
حيث إرتفع سعر الجرام حوالي 8 جنيهات عن يوم أمس الأربعاء .
سعر الذهب بدون مصنعيه في مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|810 إلى 813
|عيار 22
|743 إلى 745
|عيار 21
|709 إلى 711
|عيار 18
|608 إلى 609
|عيار 14
|473 إلى 474
|عيار 12
|405 إلى 406
|الاونصة
|25,200 إلى 25,271
|الجنيه الذهب
|5,672 إلى 5,688
|الكيلو
|810,286 إلى 812,571
سعر الذهب في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|سعر الذهب عيار 24
|186.80 ريال
|49.79
|سعر الذهب عيار 22
|171.24 ريال
|45.65
|سعر الذهب عيار 21
|163.46 ريال
|43.57
|سعر الذهب عيار 18
|140.10 ريال
|37.35
|سعر الذهب عيار 14
|108.97 ريال
|29.05
|سعر الذهب عيار 12
|93.40 ريال
|24.90
|سعر أوقية الذهب
|5,810 ريال
|1,549
|سعر الجنيه الذهب
|1,308 ريال
|348.57
|سعرالكيلو الذهب
|186,803 ريال
|49,794
إرتفع سعر الذهب في السعودية حوالي ثلاثة ريالات للجرام الواحد .