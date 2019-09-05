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سعر الذهب اليوم
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أخبار إقتصادية

عيار 21 يسجل 720 جنيهاً.. إعرف سعر الذهب اليوم الخميس 05/9/2019 في مصر و السعودية

بواسطة نبيل عامر 0


سعر الذهب اليوم الخميس المُوافق 5/9/2019 في مصر و المملكة العربية السعودية في الأسواق المحلية بعد الزيادة الكبيرة التي طرأت عليه حيث إرتفع سعر الجرام عيار 21 من من 712 الى 722 جنيهاً، كما بلغ سعر جرام الذهب للعيار 24 حوالي 823 جنيهاً، وسوف نعرض لكم أسعار باقي الأعيرة والوحدات بالجنيه المصري و الريال السعودي .



سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالمصنعية نعرضه لكم من خلال الجدول الآتي .



الوحدةجنيه مصريدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24822.85 جنيه49.79
سعر الذهب عيار 22754.28 جنيه45.65
سعر الذهب عيار 21720.01 جنيه43.57
سعر الذهب عيار 18617.14 جنيه37.35
سعر الذهب عيار 14480.00 جنيه29.05
سعر الذهب عيار 12411.42 جنيه24.90
سعر الذهب عيار 9308.57 جنيه18.67
سعر أوقية الذهب25,591 جنيه1,549
سعر الجنيه الذهب5,760 جنيه348.57
سعرالكيلو الذهب822,846 جنيه49,794

حيث إرتفع سعر الجرام حوالي 8 جنيهات عن يوم أمس الأربعاء .



سعر الذهب بدون مصنعيه في مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24810 إلى 813
عيار 22743 إلى 745
عيار 21709 إلى 711
عيار 18608 إلى 609
عيار 14473 إلى 474
عيار 12405 إلى 406
الاونصة25,200 إلى 25,271
الجنيه الذهب5,672 إلى 5,688
الكيلو810,286 إلى 812,571

 



سعر الذهب في السعودية

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24186.80 ريال49.79
سعر الذهب عيار 22171.24 ريال45.65
سعر الذهب عيار 21163.46 ريال43.57
سعر الذهب عيار 18140.10 ريال37.35
سعر الذهب عيار 14108.97 ريال29.05
سعر الذهب عيار 1293.40 ريال24.90
سعر أوقية الذهب5,810 ريال1,549
سعر الجنيه الذهب1,308 ريال348.57
سعرالكيلو الذهب186,803 ريال49,794


إرتفع سعر الذهب في السعودية حوالي ثلاثة ريالات للجرام الواحد .

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نبيل عامر

    نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه



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