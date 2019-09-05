عيار 21 يسجل 720 جنيهاً.. إعرف سعر الذهب اليوم الخميس 05/9/2019 في مصر و السعودية







سعر الذهب اليوم الخميس المُوافق 5/9/2019 في مصر و المملكة العربية السعودية في الأسواق المحلية بعد الزيادة الكبيرة التي طرأت عليه حيث إرتفع سعر الجرام عيار 21 من من 712 الى 722 جنيهاً، كما بلغ سعر جرام الذهب للعيار 24 حوالي 823 جنيهاً، وسوف نعرض لكم أسعار باقي الأعيرة والوحدات بالجنيه المصري و الريال السعودي .







سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالمصنعية نعرضه لكم من خلال الجدول الآتي .







الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 822.85 جنيه 49.79 سعر الذهب عيار 22 754.28 جنيه 45.65 سعر الذهب عيار 21 720.01 جنيه 43.57 سعر الذهب عيار 18 617.14 جنيه 37.35 سعر الذهب عيار 14 480.00 جنيه 29.05 سعر الذهب عيار 12 411.42 جنيه 24.90 سعر الذهب عيار 9 308.57 جنيه 18.67 سعر أوقية الذهب 25,591 جنيه 1,549 سعر الجنيه الذهب 5,760 جنيه 348.57 سعرالكيلو الذهب 822,846 جنيه 49,794

حيث إرتفع سعر الجرام حوالي 8 جنيهات عن يوم أمس الأربعاء .







سعر الذهب بدون مصنعيه في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 810 إلى 813 عيار 22 743 إلى 745 عيار 21 709 إلى 711 عيار 18 608 إلى 609 عيار 14 473 إلى 474 عيار 12 405 إلى 406 الاونصة 25,200 إلى 25,271 الجنيه الذهب 5,672 إلى 5,688 الكيلو 810,286 إلى 812,571







سعر الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 186.80 ريال 49.79 سعر الذهب عيار 22 171.24 ريال 45.65 سعر الذهب عيار 21 163.46 ريال 43.57 سعر الذهب عيار 18 140.10 ريال 37.35 سعر الذهب عيار 14 108.97 ريال 29.05 سعر الذهب عيار 12 93.40 ريال 24.90 سعر أوقية الذهب 5,810 ريال 1,549 سعر الجنيه الذهب 1,308 ريال 348.57 سعرالكيلو الذهب 186,803 ريال 49,794







إرتفع سعر الذهب في السعودية حوالي ثلاثة ريالات للجرام الواحد .