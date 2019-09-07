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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب
أخبار إقتصادية

عيار 21 ينخفض 20 جنيهاً عن الأسبوع الماضي.. إعرف سعر الذهب اليوم السبت المُوافق 7/9/2019

بواسطة نبيل عامر 0


سعر الذهب اليوم في مصر و السعودية  والذي يوٌافق 7 من شهر سبتمبر الجاري، حيث شهدت أسعار الذهب إنخفاضاً كبيراً بلغ 21 جنيهاً للعيار 21 و بلغ 24 جنيهاً لعيار 24 حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الى 700 جنيهاً و بلغ عيار 24 حوالي 800 جنيه، وسنعرض لحضراتكم أسعار باقي عيارات الذهب بالمصنعية وبدون المصنيعة في مصر و السعودية .



سعر الذهب في مصر

الوحدةسعر الجرام  بالجنيه المصري
عيار 24795 إلى 798
عيار 22729 إلى 731
عيار 21696 إلى 698
عيار 18597 إلى 598
عيار 14464 إلى 465
عيار 12398 إلى 399
الاونصة24,738 إلى 24,809
الجنيه الذهب5,568 إلى 5,584
الكيلو795,429 إلى 797,714

 



سعر الذهب بالمصنعية :

 

الوحدةجنيه مصريدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24799.59 جنيه48.47
سعر الذهب عيار 22732.96 جنيه44.43
سعر الذهب عيار 21699.66 جنيه42.41
سعر الذهب عيار 18599.70 جنيه36.36
سعر الذهب عيار 14466.43 جنيه28.28
سعر الذهب عيار 12399.80 جنيه24.24
سعر الذهب عيار 9299.85 جنيه18.18
سعر أوقية الذهب24,867 جنيه1,508
سعر جنيه الذهب5,597 جنيه339.32
سعر كيلو الذهب799,591 جنيه48,473


شهد سعر الجرام العيار 21 إنخفاضاً مقداره 20 جنيهاً منذ الأسبوع الماضي .

سعر الذهب في السعودية



الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24181.83 ريال48.47
سعر الذهب عيار 22166.68 ريال44.43
سعر الذهب عيار 21159.10 ريال42.41
سعر الذهب عيار 18136.37 ريال36.36
سعر الذهب عيار 14106.07 ريال28.28
سعر الذهب عيار 1290.91 ريال24.24
سعر أوقية الذهب5,655 ريال1,508
سعر جنيه الذهب1,273 ريال339.32
سعر كيلو الذهب181,828 ريال48,473

إنخفض سعر الذهب اليوم حوالي 4 ريالات ونصف عن الأسبوع الماضي ويتوقع خبراء الإقتصاد إستمرار الإنخفاض .



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نبيل عامر

    نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه



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