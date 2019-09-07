عيار 21 ينخفض 20 جنيهاً عن الأسبوع الماضي.. إعرف سعر الذهب اليوم السبت المُوافق 7/9/2019
سعر الذهب اليوم في مصر و السعودية والذي يوٌافق 7 من شهر سبتمبر الجاري، حيث شهدت أسعار الذهب إنخفاضاً كبيراً بلغ 21 جنيهاً للعيار 21 و بلغ 24 جنيهاً لعيار 24 حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الى 700 جنيهاً و بلغ عيار 24 حوالي 800 جنيه، وسنعرض لحضراتكم أسعار باقي عيارات الذهب بالمصنعية وبدون المصنيعة في مصر و السعودية .
سعر الذهب في مصر
|الوحدة
|سعر الجرام بالجنيه المصري
|عيار 24
|795 إلى 798
|عيار 22
|729 إلى 731
|عيار 21
|696 إلى 698
|عيار 18
|597 إلى 598
|عيار 14
|464 إلى 465
|عيار 12
|398 إلى 399
|الاونصة
|24,738 إلى 24,809
|الجنيه الذهب
|5,568 إلى 5,584
|الكيلو
|795,429 إلى 797,714
سعر الذهب بالمصنعية :
|الوحدة
|جنيه مصري
|دولار أمريكي
|سعر الذهب عيار 24
|799.59 جنيه
|48.47
|سعر الذهب عيار 22
|732.96 جنيه
|44.43
|سعر الذهب عيار 21
|699.66 جنيه
|42.41
|سعر الذهب عيار 18
|599.70 جنيه
|36.36
|سعر الذهب عيار 14
|466.43 جنيه
|28.28
|سعر الذهب عيار 12
|399.80 جنيه
|24.24
|سعر الذهب عيار 9
|299.85 جنيه
|18.18
|سعر أوقية الذهب
|24,867 جنيه
|1,508
|سعر جنيه الذهب
|5,597 جنيه
|339.32
|سعر كيلو الذهب
|799,591 جنيه
|48,473
شهد سعر الجرام العيار 21 إنخفاضاً مقداره 20 جنيهاً منذ الأسبوع الماضي .
سعر الذهب في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودي
|دولار أمريكي
|سعر الذهب عيار 24
|181.83 ريال
|48.47
|سعر الذهب عيار 22
|166.68 ريال
|44.43
|سعر الذهب عيار 21
|159.10 ريال
|42.41
|سعر الذهب عيار 18
|136.37 ريال
|36.36
|سعر الذهب عيار 14
|106.07 ريال
|28.28
|سعر الذهب عيار 12
|90.91 ريال
|24.24
|سعر أوقية الذهب
|5,655 ريال
|1,508
|سعر جنيه الذهب
|1,273 ريال
|339.32
|سعر كيلو الذهب
|181,828 ريال
|48,473
إنخفض سعر الذهب اليوم حوالي 4 ريالات ونصف عن الأسبوع الماضي ويتوقع خبراء الإقتصاد إستمرار الإنخفاض .