عيار 21 ينخفض 20 جنيهاً عن الأسبوع الماضي.. إعرف سعر الذهب اليوم السبت المُوافق 7/9/2019







سعر الذهب اليوم في مصر و السعودية والذي يوٌافق 7 من شهر سبتمبر الجاري، حيث شهدت أسعار الذهب إنخفاضاً كبيراً بلغ 21 جنيهاً للعيار 21 و بلغ 24 جنيهاً لعيار 24 حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الى 700 جنيهاً و بلغ عيار 24 حوالي 800 جنيه، وسنعرض لحضراتكم أسعار باقي عيارات الذهب بالمصنعية وبدون المصنيعة في مصر و السعودية .







سعر الذهب في مصر

الوحدة سعر الجرام بالجنيه المصري عيار 24 795 إلى 798 عيار 22 729 إلى 731 عيار 21 696 إلى 698 عيار 18 597 إلى 598 عيار 14 464 إلى 465 عيار 12 398 إلى 399 الاونصة 24,738 إلى 24,809 الجنيه الذهب 5,568 إلى 5,584 الكيلو 795,429 إلى 797,714







سعر الذهب بالمصنعية :

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 799.59 جنيه 48.47 سعر الذهب عيار 22 732.96 جنيه 44.43 سعر الذهب عيار 21 699.66 جنيه 42.41 سعر الذهب عيار 18 599.70 جنيه 36.36 سعر الذهب عيار 14 466.43 جنيه 28.28 سعر الذهب عيار 12 399.80 جنيه 24.24 سعر الذهب عيار 9 299.85 جنيه 18.18 سعر أوقية الذهب 24,867 جنيه 1,508 سعر جنيه الذهب 5,597 جنيه 339.32 سعر كيلو الذهب 799,591 جنيه 48,473







شهد سعر الجرام العيار 21 إنخفاضاً مقداره 20 جنيهاً منذ الأسبوع الماضي .

سعر الذهب في السعودية







الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 181.83 ريال 48.47 سعر الذهب عيار 22 166.68 ريال 44.43 سعر الذهب عيار 21 159.10 ريال 42.41 سعر الذهب عيار 18 136.37 ريال 36.36 سعر الذهب عيار 14 106.07 ريال 28.28 سعر الذهب عيار 12 90.91 ريال 24.24 سعر أوقية الذهب 5,655 ريال 1,508 سعر جنيه الذهب 1,273 ريال 339.32 سعر كيلو الذهب 181,828 ريال 48,473

إنخفض سعر الذهب اليوم حوالي 4 ريالات ونصف عن الأسبوع الماضي ويتوقع خبراء الإقتصاد إستمرار الإنخفاض .





