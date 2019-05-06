عيار 24 بـ 697 جنيه | سعر الذهب اليوم الإثنين 6-5-2019 في مصر

مع بداية أول أيام شهر رمضان الكريم 2019، استقرت أسعار الذهب في مصر وفق تقارير سعر الذهب اليوم في التعاملات الصباحية ليوم الإثنين، حيث استقر عيار 21 الأكثر إقبالاً للبيع والشراء بنحو 610 جنية مقابل الجرام الواحد، واستقرت جميع أسعار أعيرة الذهب تزامناً مع استقرار قيمة أونصة الذهب عالمياً عند 1278 دولار، جاء ذلك بعد هبوط ملحوظ في قيمة الذهب في مصر منذ مطلع الشهر الجاري مايو.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر نستعرضها معكم اليوم الإثنين عبر موقع كلمة دوت أورج، حيث استقر سعر عيار 18 عند 522.5 جنية، وسجل عيار 14 مقابل الجرام الواحد 406.5 جنية، فيما جاء عيار 12 بنحو 348.5 جنية، وإليكم أحدث سعر للذهب اليوم:

العيار السعر مقابل الجنية المصري عيار 24 697 عيار 22 639 عيار 21 610 عيار 18 522.5 الجنية الذهب 4880

مع العلم بأن أسعار الذهب السابقة بدون إضافة قيمة المصنعية، خاصةً وأن قيمة المصنعية تتغير من صائغ لآخر وفق عوامل رئيسية منها حجم المشغولات وماركة الذهب.

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أسعار الذهب في مصر

يلجأ الكثير على مستوي العالم وخاصة الوطن العربي لمعرفة أسعار الذهب اليوم بشكل يومي، فلا يقتصر استخدام الذهب فقط على الزينة، وإنما يتجه البعض لإستخدام المعدن الأصفر في الإستثمار، ويتم ذلك من خلال حفظه في شكل سبائك، أو من خلال شراء الجنيهات الذهب وحفظها فالذهب لا يفقد قيمته على مر الزمان.