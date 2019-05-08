عيار 24 بـ 702 جنيه | أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-5-2019

شهدت التعاملات المسائية ليوم الأربعاء ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر تزامناً مع ارتفاع أوقية الذهب عالمياً، وارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد على مختلف أعيرة الذهب، وسجلت أوقية الذهب وفق آخر تقرير لها حتي الآن 1289 دولار، وشهدت الأوقية في التعاملات المسائية ارتفاع بنحو 8 دولار، ونتابع معكم سعر الذهب على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم حالة من التذبذب نتيجة لقرار ترامب الرئيس الأمريكي بشأن زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 15%، لتكن 25% بدلاً من 10% على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

العيار السعر بالجنية المصري عيار 24 702 عيار 21 615 عيار 18 527 الجنية الذهب 4920 أوقية الذهب 1289

وسجل عيار 21 وفق آخر تقارير 615 جنية مقابل الجرام الواحد، فيما سجل الجنية الذهب والذي يُقبل عليه فئة كبيرة من المواطنين لإدخار أموالهم، والذي يزن 8 جرامات من الذهب، ونتابع معكم أسعار الذهب لحظة بلحظة ورصد كافة التغييرات في المعدن الأصفر على مدار اليوم، كما أن الأسعار السابقة بدون إضافة المصنعية.

سعر الذهب في مصر

أصبح سعر الأوقية عالمياً هو السبب الرئيسي في التحكم في أسعار الذهب خاصةً بعد استقرار قيمة الدولار في البنوك المصرية وتغييرها من وقت لآخر بشكل طفيف، بعكس الفترات السابقة والتي كان يشهد فيها الدولار تغييرات بفروق كبيرة أكثر من مرة على مدار اليوم، وتختلف قيمة مصنعية الذهب تبعاً لحجم المشغولات.