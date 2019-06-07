عيار 24 بـ 710 جنيه..اعرف سعر الذهب اليوم الجمعة 7-6-2019 في مصر والسعودية

سعر الذهب اليوم في مصر والسعودية نستعرضه معكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج تزامناً مع التحركات التي تطرأ على المعدن الأصفر عقب تهديدات ترامب للمكسيك بفرض رسوم جمركية على جميع السلع التي يتم توريدها بنسبة بلغت 5% منذ يوم 10 مايو الماضي 2019، وكذلك مع اشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي تسببت في ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، الجدير بالذكر أن أوقية الذهب قد ارتفعت في الفترة ما بين 28 مايو وحتى يوم 4 يونيو الماضي بنحو أكثر من 40 دولار، لتتأثر أسعار الذهب في محلات الصاغة بإرتفاع الأوقية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وواصلت أسعار الذهب في محلات الصاغة منذ يوم الإثنين الماضي حتى نهاية تعاملات أمس ارتفاعاً، وقد سجلت أسعار الذهب في مصر في تعاملات أمس الخميس ارتفاع طفيف بنحو جنيه للجرام ليُسجل مقابل الجرام بنحو 622 جنية، عقب وصول أوقية الذهب مساء أمس الخميس بنحو 1330 دولار، ونرصد لكم متوسط أسعار الذهب بأسواق المال مع بداية التعاملات ليوم الجمعة.

الوحدة السعر بالجنية المصري السعر بالدولار عيار 24 720.89 42.95 عيار 22 660.82 38.37 عيار 21 630.79 37.58 عيار 18 540.68 32.21 الجنية الذهب 5046 300.67 أوقية الذهب 22.420 1336

مع مراعاة أن أسعار الذهب في الجدول السابق قد تختلف من صائغ لأخر بفروق ليست بالكبيرة.

سعر الذهب اليوم

مع بداية التعاملات اليومية في محلات الصاغة بمصر، فقد استقر سعر الذهب اليوم تزامناً مع استقرار الأوقية، بعد ارتفاع في أسعار المعدن الأصفر دامت لأربعة أيام متتالية، وسجل عيار 24 في أحدث تقارير بنحو 710.25 جنية مقابل الجرام، فيما سجل عيار 21 وهو الأكثر بيعاً وشراءً في محلات الصاغة بنحو 622 جنية للجرام الواحد.

الوحدة السعر بالجنية المصري عيار 24 710.25 عيار 21 622 عيار 18 533.25 الجنية الذهب 4976

جديراً بالذكر أن سعر جرام الذهب في مصر يخضع لعدة عوامل رئيسية أبرزها حالة العرض والطلب وكذلك أوقية الذهب عالمياً.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية ارتفاع طفيف، ليُسجل عيار 21 وفق أخر تقارير بنحو 161.07 ريال مقابل الجرام، تزامناً مع أسعار الأوقية التي تبلغ 1336 دولار، فيما سجل الجنية الذهب بنحو 1128 ريال، وإليكم أحدث أسعار سجلها المعدن الأصفر في السعودية بالريال وبالدولار الأمريكي.

الوحدة السعر مقابل الريال السعودي السعر مقابل الدولار عيار 24 161.07 42.95 عيار 22 147.65 39.37 عيار 21 140.94 37.58 عيار 18 120.81 32.21 الجنية الذهب 1128 300.67

وسوف يتم تحديث جدول أسعار الذهب في السعودية حالة تغير سعر الأوقية على مدار اليوم.

استخدمات الذهب في الحياة

لا يقتصر الذهب على التزين فقط أو الإدخار، بل له عدة استخدامات أخري في جميع مجالات الحياة، وبموجبها جعلت الذهب من أهم المعادن النفسية، ولكن في مقالنا سوف نرصد لكم أبرز الإستخدمات الشائعة للذهب.

صناعة العملات المعدنية. الأجهزة الكهربائية. يدخل في علاج العديد من الأمراض. بعض الصناعات الزجاجية. في مجال طب الأسنان، حيث يستخدم كبديل للأسنان.

جديراً بالذكر يرجع تاريخ اكتشاف الذهب منذ أكثر من 3000 عام، وكان أبرز إستخدامات الذهب عند المصريين القدماء هو الزينة.

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