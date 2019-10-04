عيار 24 يسجل 781 جنيهاً..تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 4-10-2019 في مصر والسعودية
أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية نستعرضه لكم عبر موقعنا موقع كلمة.أورج، حيث ان سعر الذهب من الأشياء التي يبحث عنها الرجال والنساء في مصر وكل انحاء العالم فهو من أنسب الأغراض التي يستطيع الشخص إدخار أمواله فيها وتستخدمها النساء للزينة والحلي وسوف نعرض عليكم أسعار جميع الأعيرة للذهب .
سعر الذهب في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر و السعودية نقدمه لكم حضراتكم حيث سنعرض عليكم أسعار الأعيرة 24 و 22 و21 و 18 و 14 و 9 و الجنيه الذهب وكيلو الذهب وأيضاً سعر الأوقية .
سعر جرام الذهب في مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|778 إلى 781
|عيار 22
|713 إلى 716
|عيار 21
|681 إلى 683
|عيار 18
|584 إلى 585
|عيار 14
|454 إلى 455
|عيار 12
|389 إلى 390
|الاونصة
|24,205 إلى 24,276
|الجنيه الذهب
|5,448 إلى 5,464
|الكيلو
|778,286 إلى 780,571
الأسعار في الجدول السابق هي سعر جرام الذهب في مصر بدون المصنعية .
سعر الذهب في مصر بالمصنعية :
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|791.82 جنيه
|$48.54
|سعر الذهب عيار 22
|725.84 جنيه
|$44.50
|اسعار الذهب عيار 21
|692.86 جنيه
|$42.48
|اسعار الذهب عيار 18
|593.87 جنيه
|$36.41
|سعر الذهب عيار 14
|461.90 جنيه
|$28.32
|سعر الذهب عيار 12
|395.91 جنيه
|$24.27
|سعر الذهب عيار 9
|296.93 جنيه
|$18.20
|اسعار أوقية الذهب
|24,625 جنيه
|$1,510
|اسعار جنيه الذهب
|5,543 جنيه
|$339.81
|اسعار كيلو الذهب
|791,816 جنيه
|$48,543
سعر الذهب في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|182.10 ريال
|$48.54
|سعر الذهب عيار 22
|166.92 ريال
|$44.50
|اسعار الذهب عيار 21
|159.34 ريال
|$42.48
|اسعار الذهب عيار 18
|136.58 ريال
|$36.41
|سعر الذهب عيار 14
|106.22 ريال
|$28.32
|سعر الذهب عيار 12
|91.05 ريال
|$24.27
|اسعار أوقية الذهب
|5,663 ريال
|$1,510
|اسعار جنيه الذهب
|1,275 ريال
|$339.81
|اسعار كيلو الذهب
|182,098 ريال
|$48,543
إرتفع سعر الذهب في السعودية حوالي نصف ريال .