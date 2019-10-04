عيار 24 يسجل 781 جنيهاً..تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 4-10-2019 في مصر والسعودية

عيار 24 يسجل 781 جنيهاً..تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 4-10-2019 في مصر والسعودية

أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية نستعرضه لكم عبر موقعنا موقع كلمة.أورج، حيث ان سعر الذهب من الأشياء التي يبحث عنها الرجال والنساء في مصر وكل انحاء العالم فهو من أنسب الأغراض التي يستطيع الشخص إدخار أمواله فيها وتستخدمها النساء للزينة والحلي وسوف نعرض عليكم أسعار جميع الأعيرة للذهب .







سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر و السعودية نقدمه لكم حضراتكم حيث سنعرض عليكم أسعار الأعيرة 24 و 22 و21 و 18 و 14 و 9 و الجنيه الذهب وكيلو الذهب وأيضاً سعر الأوقية .







سعر جرام الذهب في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 778 إلى 781 عيار 22 713 إلى 716 عيار 21 681 إلى 683 عيار 18 584 إلى 585 عيار 14 454 إلى 455 عيار 12 389 إلى 390 الاونصة 24,205 إلى 24,276 الجنيه الذهب 5,448 إلى 5,464 الكيلو 778,286 إلى 780,571

الأسعار في الجدول السابق هي سعر جرام الذهب في مصر بدون المصنعية .

سعر الذهب في مصر بالمصنعية :







الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 791.82 جنيه $48.54 سعر الذهب عيار 22 725.84 جنيه $44.50 اسعار الذهب عيار 21 692.86 جنيه $42.48 اسعار الذهب عيار 18 593.87 جنيه $36.41 سعر الذهب عيار 14 461.90 جنيه $28.32 سعر الذهب عيار 12 395.91 جنيه $24.27 سعر الذهب عيار 9 296.93 جنيه $18.20 اسعار أوقية الذهب 24,625 جنيه $1,510 اسعار جنيه الذهب 5,543 جنيه $339.81 اسعار كيلو الذهب 791,816 جنيه $48,543

سعر الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 182.10 ريال $48.54 سعر الذهب عيار 22 166.92 ريال $44.50 اسعار الذهب عيار 21 159.34 ريال $42.48 اسعار الذهب عيار 18 136.58 ريال $36.41 سعر الذهب عيار 14 106.22 ريال $28.32 سعر الذهب عيار 12 91.05 ريال $24.27 اسعار أوقية الذهب 5,663 ريال $1,510 اسعار جنيه الذهب 1,275 ريال $339.81 اسعار كيلو الذهب 182,098 ريال $48,543

إرتفع سعر الذهب في السعودية حوالي نصف ريال .