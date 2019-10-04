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أخبار إقتصادية

عيار 24 يسجل 781 جنيهاً..تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 4-10-2019 في مصر والسعودية

بواسطة نبيل عامر 0
سعر الذهب في مصر أسعار الجرام الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية نستعرضه لكم عبر موقعنا موقع كلمة.أورج، حيث ان سعر الذهب من الأشياء التي يبحث عنها الرجال والنساء في مصر وكل انحاء العالم فهو من أنسب الأغراض التي يستطيع الشخص إدخار أمواله فيها وتستخدمها النساء للزينة والحلي وسوف نعرض عليكم أسعار جميع الأعيرة للذهب .



سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم  في مصر و السعودية نقدمه لكم حضراتكم حيث سنعرض عليكم أسعار الأعيرة 24 و 22 و21 و 18 و 14 و 9 و الجنيه الذهب وكيلو الذهب وأيضاً سعر الأوقية .



سعر جرام الذهب في مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24778 إلى 781
عيار 22713 إلى 716
عيار 21681 إلى 683
عيار 18584 إلى 585
عيار 14454 إلى 455
عيار 12389 إلى 390
الاونصة24,205 إلى 24,276
الجنيه الذهب5,448 إلى 5,464
الكيلو778,286 إلى 780,571

 

الأسعار في الجدول السابق هي سعر جرام الذهب في مصر بدون المصنعية .

سعر الذهب في مصر بالمصنعية :



الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24791.82 جنيه$48.54
سعر الذهب عيار 22725.84 جنيه$44.50
اسعار الذهب عيار 21692.86 جنيه$42.48
اسعار الذهب عيار 18593.87 جنيه$36.41
سعر الذهب عيار 14461.90 جنيه$28.32
سعر الذهب عيار 12395.91 جنيه$24.27
سعر الذهب عيار 9296.93 جنيه$18.20
اسعار أوقية الذهب24,625 جنيه$1,510
اسعار جنيه الذهب5,543 جنيه$339.81
اسعار كيلو الذهب791,816 جنيه$48,543

سعر الذهب في السعودية

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24182.10 ريال$48.54
سعر الذهب عيار 22166.92 ريال$44.50
اسعار الذهب عيار 21159.34 ريال$42.48
اسعار الذهب عيار 18136.58 ريال$36.41
سعر الذهب عيار 14106.22 ريال$28.32
سعر الذهب عيار 1291.05 ريال$24.27
اسعار أوقية الذهب5,663 ريال$1,510
اسعار جنيه الذهب1,275 ريال$339.81
اسعار كيلو الذهب182,098 ريال$48,543

إرتفع سعر الذهب في السعودية حوالي نصف ريال .



نبيل عامر

    نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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