فارق نقاط الخبز.. “التموين” تزف بشرى سارة للمواطنين

صرفت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الأربعاء، قيمة سلع فارق نقاط الخبز المخصصة لشهر أبريل بإجمالي 261 مليون جنيه، وذلك بعد تلقيها توجيهات من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالصرف مبكرًا، إذ تجري عمليات الصرف لجميع البدالين، وكذلك مشروع جمعيتي بجمع فروعه، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.

وأعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تلك الخطوة تأتي لتوفير السيولة لمشروع جمعيتي بجميع فروعه على مستوى الجمهورية، وكذلك بدالي التميون، حتى يتمكنوا من توفير السلع للمواطنين في جميع المحافظات وصرفها من خلال تلك المنظومة، بالإضافة إلى صرف السلع التي توفرها الوزارة للمواطنين شهريًّا.

مد صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين

ومدّ وزير التموين والتجارة الداخلية فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى نهاية شهر مايو الجاري، بدلا من انتهائها في ٢٠ من الشهر نفسه، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة المصرية، لحماية جميع المواطنين والعاملين في تلك المنظومة، من الإصابة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، ومنع التجمعات.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية لكل فرد في الأسرة مُقيد على بطاقة التموين 5 أرغفة يوميًّا بواقع 150 رغيف خبز شهريًّا، وفي حال توفير عدد من هذه الأرغفة يحتسب كل رغيف بنقطة ويجري تجميعها خلال الشهر التالي ليصرف بدلا منها سلع مختلفة يستفيد منها المواطنون، من خلال المنافذ التموينية بجميع المحافظات.

مواعيد صرف السلع

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا في شهر مارس الماضي بصرف فارق نقاط الخبز من الساعة السابعة صباحًا إلى الساعة السابعة مساء، في ٣٥ ألف منفذ تمويني بجميع المحافظات، وذلك في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمنع التجمعات، إذ هذه المدة كافية لاستفادة المواطنين من السلع يوميا ودون وجود أي زحام على منافذ توزيع السلع التموينية.