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فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا.. هذه مزاياها

بواسطة معتز بدوي
وزير التعليم طارق شوقي

في إطار حرصها على تطوير العملية التعليمية في مصر، سلكت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منهجا جديدا يتمثل في التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية. وأعلنت الوزارة، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2020/2021، بداية من اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2020.

1 كيفية التقديم في المدارس المصرية اليابانية
2 مزايا المدارس المصرية اليابانية

كيفية التقديم في المدارس المصرية اليابانية

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن مدة التقديم في المدارس اليابانية تفتح اعتبارا من اليوم الأربعاء، على أن تستمر لمدة 15 يومَا، مشيرة إلى أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1 وذلك من خلال الرابط التالي https://ejs4students.moe.gov.eg ، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدرسة.

مزايا المدارس المصرية اليابانية

دشنت وزارة التعليم 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

وقالت الوزارة، إن المدارس المصرية اليابانية تختلف عن غيرها من المدارس، نظرا لما تحتويه من مميزات، وهي:

  • مناهج دراسية متطورة
  • لغة اجنبية متميزة
  • بناء شخصية
  • تعليم متميز
  • مدرسة تحقق السعادة
  • معلم متميز ومدرب
  • الفصول الدراسية واسعة
  • كثافة قليلة
  • خدمات و مرافق
  • أنشطة فنية ورياضية متميزة

من الجدير بالذكر، أن “توكاتسو” تشير إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، حيث تركز على بناء الشخصية (سلوكيا ومهاريا وقيميا)، في إطار تنشئة مواطن صالح يحترم نفسه والآخرين ويقوم بأدواره في المجتمع لما فيه صالحه وصالح المجتمع.

معتز بدوي

صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

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