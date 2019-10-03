القوى العاملة تعلن عن توفر 5757 فرصة عمل للذكور والإناث في القطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة نشرتها الدورية التي تعدها الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل لمختلف المؤهلات، اليوم الخميس الموافق 3/10/2019، والتي تتضمن توفر5757 فرصة عمل للذكور والإناث في القطاع الخاص، في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك بداية من أكتوبر الجاري، وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة معنية وحريصة بالتعاون مع الشركات والمصانع ومختلف الفعاليات الإقتصادية على عرض فرص العمل المتاح في القطاع الخاص للشباب المصري من الجنسين لاختيار ما يناسبهم والإنخراط في سوق العمل المصري.







فرصة عمل للذكور والإناث في القطاع الخاص







التخصصات والوظائف المتوفرة في القطاع الخاص

تشمل الوظائف وفرص العمل المتوفرة لهذا الشهر التخصصات التالية:

مدير تسويق.

أخصائي تسويق.

أفراد أمن.

عمال نظافة.

فني إنتاج.

سائقين.

مندوبي مبيعات.

عمال بوفيه.

مشرفي أمن.

فني ومشرف تبريد وتكييف.

كاشير.

موظفو استقبال.

عمال خياطة ومكواة.

عمال جودة.

مهندس إنتاج.

كيميائي.

عمال تعبئة.

كبسون وتشطيب.

مدير مطعم.

ويتر.

مشرف صالة.

طباخ.

مساعد طباخ.

صيدلي.

أخصائي تجميل.

مندوبي توصيل.

موظفو خدمة عملاء.

محاسب.

أخصائي

فنيين لحام.

فنيين دوكو.

فنيين كهرباء.

فنيين خراطة.

فنيين برادة.

فنيين تشطيبات أتوبيسات.

و للمزيد من الإطلاع على الوظائف المتاحة والتخصصات المطلوبة ومزايا كل وظيفة والرواتب نعرض الصور التالية:







المزايا والمرتبات

وأوضحت وزارى القوى العاملة أن الفرص المتاحة للعمل تتمتع بالعديد من المزايا وابرزها التامين الإجتماعي إضافة إلى البدلات والحوافز، وتصل الرواتب في بعض التخصصات نحو 13 ألف جنيه شهريًا.