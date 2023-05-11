فرق سعر الذهب بين أستراليا ومصر الآن

نستعرض من خلال هذا التقرير فرق سعر الذهب بين أستراليا ومصر اليوم بعد ساعات قليلة من موافقة الحكومة في مصر عن إعفاء الذهب مع المصريين العائدين من الخارج من كل الرسوم والجمارك ما عدا ضريبة القيمة المضافة، هذا وسوف يتم تطبيق قانون جمارك الذهب الجديد في مصر هذا لمدة ستة شهور قادمة.

فرق سعر الذهب بين أستراليا ومصر اليوم

بالطبع هناك فرق بين سعر الذهب في أستراليا والسعر في مصر، مثلا سعر جرام الذهب عيار 21 في أستراليا اليوم هو 84.29 دولار أسترالي وهو ما يعادل 1765 جنيه مصري، في حين يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم هو 2550 جنيه، سعر جرام الذهب عيار 24 في أستراليا هو 96.33 دولار أسترالي وهو ما يعادل 2018 جنيه مصري، في حين يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر حاليًا 2914.