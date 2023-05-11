فرق سعر الذهب بين مصر والسعودية

بواسطة محمود عطا الله
فرق سعر الذهب بين مصر والسعودية فرق سعر الذهب بين مصر والسعودية

بالطبع هناك فرق كبير بين سعر الذهب في مصر والسعودية حاليًا، كما يلقى الذهب السعودي رواجًا كبيرًا في السوق المصرية، ومن المرتقب أن يكون الذهب السعودي متواجدًا بقوة في السوق المصري قريبًا خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بإلغاء الجمارك والرسوم على الذهب الموجود مع المصريين القادمين من السعودية وكل دول العالم، وإلغاء كافة الرسوم ما عدا ضريبة القيمة المضافة وذلك لمدة 6 أشهر قادمة.

فرق سعر الذهب بين مصر والسعودية حاليًا

نبدأ معكم بفرق سعر جرام الذهب عيار 21 بين مصر والسعودية، حيث يبلغ سعره في السعودية اليوم 11 مايو 2023 هو 214 ريال سعودي وهو ما يعادل 1764 جنيه مصري، في حين يبلغ سعر الجرام من عيار 21 في مصر الآن 2550 جنيه، وبخصوص سعر جرام عيار الذهب 24 في السعودية 244.75 ريال وهو ما يعادل 2016 جنيه مصري في حين يبلغ سعره في مصر حاليًا 2914 جنيه مصري.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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