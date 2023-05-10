وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يقضي بالسماح للمصريين العائدين إلى مصر بالدخول بالذهب دون فرض أي جمارك أو رسوم عليه ما عدا ضريبة القيمة المضافة فقط، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير فرق سعر الذهب بين مصر والكويت الآن اليوم الخميس 11 مايو 2023، ومن المعروف أن سوق الذهب الكويتي يضم أفضل أصناف الذهب في العالم، وهي متنوعة بين مشغولات ذهبية فريدة، وسبائك وعملات ذهبية.

فرق سعر الذهب بين مصر والكويت

بالطبع يوجد هناك فرق في سعر الذهب بين الكويت ومصر، بخصوص الذهب عيار 21 الأعلى تداولا ومبيعًا فيبلغ سعره في الكويت 17.4 دينار للجرام الواحد، أي ما يعادل 17500 جنيه مصري، في حين يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر 2550 جنيه، سعر الذهب عيار 24 في الكويت هو 19.9 دينار كويتي للجرام وهو ما يعادل 2000 جنيه مصري تقريبًا، في حين يبلغ سعر الجرام من عيار 24 في مصر 2914 جنيه، لحساب الفرق بالتحديد يجب حساب القيمة المضافة والتي تختلف من عيار للآخر.

قرار مجلس الوزراء بإلغاء جمارك الذهب في مصر لمدة 6 شهور، يأتي بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الذهب، والتي جاءت بعد زيادة الطلب على الذهب ونقص المعروض.