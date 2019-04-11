أرقام فروع مصرف الراجحي، مصرف الراجحي هو مصرف سعودي يعمل بحسب الشريعة الإسلامية سمي بنك الراجحي نسبة لمؤسسي المصرف وهم محمد وصالح و عبد الله وسليمان الراجحي وقد عمل منذ نشأته على الكثير من المشاريع التمويلية للأفراد والشركات والتي كان لها الأثر الإجابي على حياة المواطن السعودي واليوم نقدم لكم عناوين وأرقام هواتف أفرع مصرف الراجحي في جدة.

أرقام فروع مصرف الراجحي في جدة

فرع العزيزية: العنوان طريق المدينة المنورة العزيزية.

العنوان طريق المدينة المنورة العزيزية. رقم الهاتف+966 9200 03344 .

الفرع مفتوح من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً.

رقم فرع الصحيفة مصرف الراجحي بجدة

مواعيد الدوام من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة.

رقم هاتف الفرع : +966 9200 03344 .

العنوان طريق الملك فهد ” حي الصحيفة”.

رقم فرع المعادي الرويس جده بنك الراجحي

رقم هاتف الفرع +966 12 665 5599 .

العنوان: المعادي الرويس منطقة جدة.

مواعيد عمل الفرع من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

رقم فرع المشرفة بجدة

رقم الهاتف: +966 9200 03344 .

العنوان: الرابطة الإسلامية مشرفة جدة.

مواعيد العمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً.

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