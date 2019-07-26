وزارة الكهرباء تعلن عن إجراءات جديدة منها حملات تفتيش مفاجئة مع قرب تحصيل فواتير الكهرباء بعد الزيادة الأخيرة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبالتزامن مع اقتراب موعد تحصيل قيمة فواتير الكهرباء عن شهر يوليو في الأول من أغسطس بعد إقرار زيادة أسعار الكهرباء يونيو الماضي، عن جملة من الإجراءات الجديدة، حيث صرح مصدر مسؤول في الوزارة أن الوزير الدكتور محمد شاكر، وجّه بموجب تعليمات مباشرة إلى كل من نائب الوزير، المهندس أسامة عسران، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، المهندس جابر دسوقي “بضرورة المتابعة الدورية مع رؤساء شركات التوزيع في جميع محافظات الجمهورية، وخاصة مع اقتراب موعد تحصيل فواتير يوليو شاملة الزيادات الجديدة بداية من أغسطس المقبل.

إجراءات وزارة الكهرباء الجديدة

حسب توجيهات وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر تضمنت الإجراءات الجديدة ما يلي:

تشكيل لجان تقوم بعمليات تفتيش مفاجئة على القطاعات التجارية المختلفة التي يتم قراءة العدادات الخاصة بها من قبل شركة “شعاع” وفقًا للتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة لرصد أي سلبيات لكشافي الشركة، والتحقق من صحة الحصول على قراءة سليمة وصحيحة تفاديًا من تعرض المواطن أو المشترك لظلم نتيجة القراءة الخاطئة.

وضعت وزارة الكهرباء عدد من الآليات، بهدف الحد من سرقات الطاقة الكهربائية، منها “التعاون مع شرطة الكهرباء في ضبط السارقين، والتعاون مع الضابطة القضائية التي منحتها وزارة العدل لعدد من قيادات ومهندسي الأفرع في شركات التوزيع.”

التنسيق مع الجهات المعنية، وإعطائهم الصلاحيات في تنظيم محاضر بخصوص التجاوزات أو سرقة التيار الكهربائي، بحق المواطنين الذين يتم ضبطهم بحالة مخالفة.

تعريفة أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

الشريحة السعر بعد الزيادة السعر قبل الزيادة من صفر-50 كيلو وات سعر الكيلو 30 قرش سعر الكيلو 22 قرش من 51-100 كيلو وات سعر الكيلو 40 قرش سعر الكيلو 30 قرش من 101-200 كيلو وات سعر الكيلو 50 قرش سعر الكيلو 36 قرش من 201-350 كيلو وات سعر الكيلو 82 قرش سعر الكيلو 70 قرش من 351-650 كيلو وات سعر الكيلو 100 قرش سعر الكيلو 90 قرش من 651-1000 كيلو وات سعر الكيلو 140 قرش سعر الكيلو 135 قرش من 0-1000 كيلو وات يمنعوا من الحصول على دعم 145 قرش سعر الكيلو 145 قرش

طريقة الاستعلام الإلكتروني عن فواتير الكهرباء

يمكن للمشترك الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة به إلكترونيًا وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: